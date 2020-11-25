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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 09:31 | 

Salgını dinlemedi, 'gizemli' kadınla tatile çıktı

Ünlü oyuncu kimliği henüz bilinmeyen bir kadınla çıktığı tatilde görüntülendi.

Mega News Agency

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 Salgını bile dinlemeden tatile çıkan ünlü oyuncu, önceki gün de plajda yanında esmer bir kadında objektiflere takıldı.

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İskoç aktör Gerard Butler, Meksika tatiline çıktı. 51 yaşındaki oyuncuya kimliği bilinmeyen esmer bir kadın eşlik etti.

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Bir süredir Morgan Brown ile birlikte olan Butler'ın yanındaki kadının kimliği ise merak uyandırdı. 

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İkilinin görüntülendiği Tulum'daki plaj genellikle üstsüz ya da nude olarak güneşlenenlerin gittiği bir yer olarak biliniyor. Fakat, plajda ne Gerard Butler ne de yanındaki kadın deniz giysilerini çıkarmadı.

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Butler bir süre cep telefonuyla ilgilendi. Arkadaşı ise onun yanında durup sohbet etti.

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Ardından ikisi birlikte denize girdi. Dalgalarla oynayan ve yüzen Butler ve arkadaşı daha sonra kumsala dönüp şezlonglarına uzandı.

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Bir dönem güçlü kaslarıyla dikkat çeken Butler'ın eski formunu yitirdiği biraz kilo aldığı da görüldü.

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Gerard Butler, uzun süredir Morgan Brown ile birlikteydi. Çift, Los Angeles sokaklarında samimi şekilde görüntüleniyordu.

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Oyuncunun başka bir kadınla plajda görüntülenmesi ise "Butler ile Brown ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

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