Genç oyuncu corona virüse yakalandÄ±, gün gün yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±
Bir Ã¼nlÃ¼ daha dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran corona virÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. Frozen 2 adlÄ± filmde rol alan Rachel Matthews, corona virÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu. Matthews beÅŸ gÃ¼n boyunca neler hissettiÄŸini anlattÄ±.
BACKGRID USA, INSTAGRAMÂ
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Son olarak, rol aldÄ±ÄŸÄ± Frozen 2 adlÄ± filmle gÃ¼ndemde olan 26 yaÅŸÄ±ndaki Rachel Matthews, corona virÃ¼s testi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Matthews, Instagram hesabÄ±ndan neler hissettiÄŸini ve hastalÄ±ÄŸÄ±n seyrini de anlattÄ±.Ä°ÅŸte Matthews'un anlattÄ±klarÄ±.
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BÄ°RÄ°NCÄ° GÃœN: BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±, yorgunluk ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±.
Ä°KÄ°NCÄ° GÃœN:Hafif ateÅŸ, korkunÃ§ vÃ¼cut aÄŸrÄ±larÄ±, Ã¼ÅŸÃ¼me, akciÄŸerimde yoÄŸun bir aÄŸrÄ±. Kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼k baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸtahÄ±m yok.
ÃœÃ‡ÃœNCÃœ GÃœN: AteÅŸ yok, yoÄŸun vÃ¼cut aÄŸrÄ±larÄ±, akciÄŸerlerim kÃ¶tÃ¼leÅŸti, kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, nefes darlÄ±ÄŸÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk ve iÅŸtahÄ±m yok.
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DÃ–RDÃœNCÃœ GÃœN: Semptomlar daha hafif hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak nefes darlÄ±ÄŸÄ± var. AyrÄ±ca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iÅŸtahÄ±m yok.Â
BEÅžÄ°NCÄ° GÃœN: Her ÅŸey az ya da Ã§ok aynÄ±. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.Â
Rachel Matthews, bu tÃ¼r belirtiler hissettiÄŸi halde test yaptÄ±rma imkanÄ± bulamayanlara da kendilerini sanki testleri pozitif sonuÃ§ vermiÅŸ gibi tedavi etmelerini ve karantinaya girmelerini Ã¶nerdi. Matthews, bol bol su iÃ§meleri gerektiÄŸini de anlattÄ±.Â
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Sinema dÃ¼nyasÄ±nda birÃ§ok kiÅŸi daha Ã¶nce corona virÃ¼s testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Ä°lk duyuran Tom Hanks ve eÅŸi Rita Wilson oldu. Film Ã§ekimi iÃ§in Avustralya'da bulunan Ã§ift, Instagram sayfalarÄ±ndan virÃ¼se yakalandÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu. Hanks, her ikisinin de kendini iyi hissettiÄŸini belirtti.
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James Bond serisinin Quantum of Solace halkasÄ±nda rol alan Olga Kurylenko da sosyal medya hesabÄ±ndan testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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Bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu Ä°dris Elba da hem kendisinin hem eÅŸinin corona virÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu belirtti.