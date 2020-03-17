DÃ–RDÃœNCÃœ GÃœN: Semptomlar daha hafif hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak nefes darlÄ±ÄŸÄ± var. AyrÄ±ca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iÅŸtahÄ±m yok.Â



BEÅžÄ°NCÄ° GÃœN: Her ÅŸey az ya da Ã§ok aynÄ±. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.Â



Rachel Matthews, bu tÃ¼r belirtiler hissettiÄŸi halde test yaptÄ±rma imkanÄ± bulamayanlara da kendilerini sanki testleri pozitif sonuÃ§ vermiÅŸ gibi tedavi etmelerini ve karantinaya girmelerini Ã¶nerdi. Matthews, bol bol su iÃ§meleri gerektiÄŸini de anlattÄ±.Â