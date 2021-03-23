Su gibi para harcıyor: Lüks hayat ondan sorulur

Gösteri dünyasında, özellikle de İngiltere'de ilk akla gelen isimlerden biri o. Adının karıştığı, hatta bazılarını kendisinin yarattığı skandallar bir yana katıldığı yarışma programlarıyla da dikkat çekiyor.
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10 YIL İÇİNDE SERVET KAZANDI
Son dönemde de hem sosyal medyadan sergilediği hem de magazin basını tarafından adım adım takip edilen gösterişli yaşamıyla gündemde. Adını, katıldığı bir dizi TV yarışmasıyla duyurmasının üzerinden ise çok da uzun bir zaman geçmedi.
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LÜKS HAYAT ONDAN SORULUR
2011 yılında ekrana gelen bir yarışma ile tanınan yıldız, aradan geçen 10 yıl içinde de ülkesinin en zengin ünlülerinden biri haline geldi. Öyle ki artık "lüks yaşam" denilince akla hemen o geliyor.
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TV PROGRAMLARIYLA ADINI DUYURDU
İngiltere'nin en göz önünde TV yıldızlarından biri olan Gemma Collins'ten söz ediyoruz. Tam adıyla Gemma Clare Collins, 1981 yılında dünyaya geldi. 2011 yılında da katıldığı The Only Way Essex adlı reality şovla adını geniş kitlelere duyurdu Collins.
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BİR GİYİM FİRMASI VAR
Ardından da I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!, Celebrity Big Brother, Celebs Go Dating ve Dancing on Ice adlı yarışmalarla ününe ün kattı. En sonunda da Gemma Collins: Diva adlı kenti reality şovuyla konuşuldu. Collins'in kendi adıyla kurduğu bir de giyim firması bulunuyor.
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LÜKS HAYATINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
Kısa sürede bir yandan şöhret bir yandan da servet kazanan Gemma Collins, sosyal medya hesabından da sürdürdüğü gösterişli hayatı gözler önüne sermekten çekinmiyor. Geçtiğimiz ay Essex'te beş yatak odalı bir malikane satın alan Collins, bunun için 1.3 milyon sterlini de cebinden çıkardı. Sonra da malikanesinin içini istediği gibi dekore ettirdi.
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AVUÇ DOLUSU PARA HARCIYOR
TV gelirlerinin yanı sıra sosyal medyada çeşitli markaların tanıtım yüzü de olan Gemma Collins, lüks evinin yanı sıra pahalı otellerde konakladığı tatilleri, avuç dolusu para akıttığı güzellik harcamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.
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YENİ MALİKANE SATIN ALDI
Collins'in evinde kullandığı bazı eşyalar da onun lüks hayatı ne kadar sevdiğini gözler önüne seriyor. İngiliz basınına göre Collins'in 1.3 milyon sterlin ödeyerek satın aldığı evinin mutfağında kullandığı su ısıtıcısı ve tost makinesinin değeri bin sterlin.
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OYUNCAK ATI BİLE VAR
Ayrıca sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da oyuncak atı. Collins, yine bir sosyal medya paylaşımında bu oyuncak ata yer verdi. Gemma Collins'in bu paylaşımında gerçek bir at alıncaya kadar bu oyuncağı evinden ayırmayacağını da belirtti. Collins zaman zaman evinin giyinme odasından da paylaşımlar yapıyor. Ünlü tasarımcıların imzalarını taşıyan aksesuarlarını ve kostümlerini takipçileriyle paylaşıyor.
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'KARİZMATİK AMA ŞİŞMAN' DİYE GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ
Gemma Collins, İngiltere'de gösteri dünyasının en göz önünde ünlülerinden biri. Aslında gençlik yıllarında böyle bir kariyer hayal eden Collins, o dönemde kapısını çaldığı ajanslar tarafından "karizmatik ama fazla şişman" olarak nitelendirildi. Bazı küçük yapımlarda kamera karşısına geçse de amacına ulaşması için yıllarca beklemesi gerekti.
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ÖZEL KASETİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI
Gemma Collins, bir dönem kendisi gibi bir TV yıldızı olan James Argent ile birlikteliğiyle de gündemdeydi. Bundan üç yıl önce Collins, sevgilisiyle çekilen özel görüntülerini 1 milyon sterline satışa çıkarmasıyla gündeme gelmişti. 2018'deki bu olay onun her zamankinden daha çok konuşulmasına yol açtı. O kasetlerdeki partnerinin kim olduğunu da sır gibi sakladı. O kişinin Argent olduğuna dair iddiaları da yalanladı.