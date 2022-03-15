Gelir vergisi beyannamesi hesaplama: Vergi beyannamesi nedir, ne zaman verilecek 2022? İşte internetten beyanname adımları

Gelir vergi beyannamesi ödemeleri nasıl yapılır, sorusu mart ayı itibarıyla gündeme geldi. Her sene mart ayında düzenlenen beyannameler için ilk taksit ödemeleri 1 Mart 2022 tarihinde başladı. Hazır Beyan Sistemi'ne, Başkanlığın internet sayfasından (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. Yıl içi bordrolarda hesaplanan vergi ile, eğitim ve sağlık masraflarını girdikten sonra hesaplanan vergi arasındaki fark, çalışana iade edilecek. Ödemeler 31 Mart tarihinde sona erecek.
Hürriyet Yazarı Ahmet Karabıyık köşesinde şunları kaleme aldı;
Eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilecek gelirin yüzde 10’u ile sınırlı. Hayat sigorta primlerinin yarısı vergi hesabında dikkate alınabiliyor. Özel sağlık sigortası primlerininse tamamı indirim konusu yapılabiliyor. Her durumda indirim yapılabilecek prim tutarları; ücretin yüzde 15’ni ve asgari ücretin yıllık tutarını (2021 için; 42 bin 930 lirayı) geçemiyor.
Eğitim ve sağlık faturaları beyannameye girildikten sonra; bordrolarda yıl içi hesaplanan vergi tutarlarına göre beyannamede daha düşük bir vergi hesaplanacaktır. Yıl içi bordrolarda hesaplanan vergi ile, eğitim ve sağlık masraflarını girdikten sonra hesaplanan vergi arasındaki fark, çalışana iade edilecek. Yıl içi bordrolarda yer alan ‘Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler’ (daha yüksek) ile beyanname doldurduktan sonra oluşan ‘Hesaplanan Gelir Vergisi’ (daha düşük) arasındaki fark çalışana iade edilecek.
İade edilecek vergi için Maliye’ye başvurunun nasıl yapılabileceğini ayrı bir yazıda ele alacağız.
Birden fazla işverenden ücret alıp, 2021 yılı içinde elde ettiği toplam ücret tutarı 650 bin lirayı geçenler de beyanname vermek zorunda. 2021 yılı içinde birden fazla işverenden ücret almış çalışanlar; herhangi bir ücreti seçerek (hariç tutarak) diğer ücretlerin toplamının 53 bin lirayı aşıp aşmadığını kontrol edecek ve eğer aştığı görülürse, hariç tutulan ücret de dâhil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamının beyanı gerekiyor.
Anonim ve limitet şirketlerin gelirleri üzerinden toplanan vergiler; Kurumlar Vergisi adıyla, şahısların gelirleri üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi adıyla tahsil edilmekte. Şahıslar ticari, zirai, serbest meslek faaliyeti gerçekleştirerek ve işyerleri üzerinden gelir elde edebilir... Ki bu geliri elde eden kişiler yalnızca ertesi yıl Mart ayında beyanname vermezler, yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde düzenli olarak yıl içinde de muhtasar, KDV, geçici vergi beyannamesi de verirler, defter tutarlar. Vergi ödevlerini yerine getirirken mali müşavirlerinden de profesyonel destek alırlar. Mülkünü kiraya verip gelir elde eden, mülkünü satıp kazanç elde edenler, şirketlerden kâr payı, yurtdışından faiz geliri vb. elde eden kişiler ise yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde yılda bir kez Mart ayında beyanname verirler. Yıl içinde beyanname verme, defter tutma gibi yükümlülükleri de söz konusu değildir.
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, İzleyen yılın Mart ayı başından itibaren Mart ayının son günü saat 23.59’a kadar verilir.
1. Taksit Mart ayı sonuna kadar,
2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.