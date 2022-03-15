Gelir vergisi beyannamesi hesaplama: Vergi beyannamesi nedir, ne zaman verilecek 2022? İşte internetten beyanname adımları

VERGİ BEYANNAME İADE NEASIL HESAPLANIYOR?

Hürriyet Yazarı Ahmet Karabıyık köşesinde şunları kaleme aldı;



Eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilecek gelirin yüzde 10’u ile sınırlı. Hayat sigorta primlerinin yarısı vergi hesabında dikkate alınabiliyor. Özel sağlık sigortası primlerininse tamamı indirim konusu yapılabiliyor. Her durumda indirim yapılabilecek prim tutarları; ücretin yüzde 15’ni ve asgari ücretin yıllık tutarını (2021 için; 42 bin 930 lirayı) geçemiyor.



Eğitim ve sağlık faturaları beyannameye girildikten sonra; bordrolarda yıl içi hesaplanan vergi tutarlarına göre beyannamede daha düşük bir vergi hesaplanacaktır. Yıl içi bordrolarda hesaplanan vergi ile, eğitim ve sağlık masraflarını girdikten sonra hesaplanan vergi arasındaki fark, çalışana iade edilecek. Yıl içi bordrolarda yer alan ‘Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler’ (daha yüksek) ile beyanname doldurduktan sonra oluşan ‘Hesaplanan Gelir Vergisi’ (daha düşük) arasındaki fark çalışana iade edilecek.



İade edilecek vergi için Maliye’ye başvurunun nasıl yapılabileceğini ayrı bir yazıda ele alacağız.