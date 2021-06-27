Funda Arar’ın sırrı ortaya çıktı...Şaşırtan değişim
FUNDA Arar, Volkan Konak’ın sunduğu “Kuzeyin Oğlu” adlı eğlence programında konuk oldu. Sanatçı, yüzündeki değişimle dikkat çekti.
Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu. İşe yorumlardan bazıları...
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'
Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı. 'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi.
Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Işın Karaca estetik yaptırdı.
Operasyondan sonra duygularını dile getiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.
Seda Sayan'ın açıklamaları kadar yüzündeki değişiklik de dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.
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