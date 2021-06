Funda Arar’ın sırrı ortaya çıktı...Şaşırtan değişim

Operasyondan sonra duygularını dile getiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu.

Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.

Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?

6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...

'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...

Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.

Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...

Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...

Hanımlar, beyler....

Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...

Bugünü kendimi yenilemeye adadım...

Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.