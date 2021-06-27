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Haber Giriş: 27 Haziran 2021 - 08:59 | 

Funda Arar’ın sırrı ortaya çıktı...Şaşırtan değişim

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

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FUNDA Arar, Volkan Konak’ın sunduğu “Kuzeyin Oğlu” adlı eğlence programında konuk oldu. Sanatçı, yüzündeki değişimle dikkat çekti.

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Sosyal medyada Arar’ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdığı konuşulurken, ünlü şarkıcının aslında “yüz mezoterapisi” olarak da bilinen vitamin takviyesi yaptırdığı öğrenildi. İğneyle uygulanan bu işlem, yüzün estetik görünümünü bozmadan cildin gençleşmesini sağlıyor.

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Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu. İşe yorumlardan bazıları...

'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'

4İŞTE ESTETİKLİ ÜNLÜLER

İŞTE ESTETİKLİ ÜNLÜLER

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

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Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı. 'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi.

Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Işın Karaca estetik yaptırdı.

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Daha önce Seda Sayan'ın da tercih ettiği 'Fransız askısı' tekniğiyle operasyon geçiren Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

"Fransız askısının yeni sürümü" diyen Karaca'nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudaklar büyüdü, çene biraz sivrildi.

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Operasyondan sonra duygularını dile getiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.

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Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti.Sosyal medya hesabından bir video çekip açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.

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Seda Sayan'ın açıklamaları kadar yüzündeki değişiklik de dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

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Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileşen 58 yaşındaki ünlü şarkıcı ‘estetik yaptırmayı seviyorum’ sözleriyle eleştirilere cevap vermişti.

11BİN PİŞMAN OLDU

BİN PİŞMAN OLDU

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, çektiği bir videoyla hayranlarını şoke etti.

1230 DİKİŞ ATILDI

30 DİKİŞ ATILDI

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, bu sefer de büyük dudaklarını küçülttü. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

13SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ

'SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ'

Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

14AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ

AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ

Aradan geçen zamanın ardından dudaklarını küçülttüğü için pişman olan Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.

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Şarkıcı Lara dudaklarını küçültmüştü! Ağlaya ağlaya itiraf etti...

16Hem para veriyorsunuz, hem acı çekiyorsunuz’

Hem para veriyorsunuz, hem acı çekiyorsunuz’

Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi. 6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

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Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen gıdı ve göz kapağını aldırmak için ameliyat oldu. Yeliz Yeşilmen estetik ameliyat sonrası instagram hesabından açıklama yaptı.

Sevenlerine seslenen Yeşilmen şunları söyledi: İyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya’nın bile gıdısı var. Gıdı ve göz kapağı iyim sorun yok.

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‘Hiç gereği yoktu’ yazmışsınız ama göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnan çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.

19Umut Akyürek göz kapağı ameliyatı oldu

Umut Akyürek göz kapağı ameliyatı oldu

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

20DUDAĞIM DOĞUŞTAN BÖYLE

DUDAĞIM DOĞUŞTAN BÖYLE

Estetiksiz halini merak edenler için 17 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akyürek dudak dolgusu iddialarını net bir dille reddetmişti.
"ÇOK UTANIRDIM"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü sanatçı, “Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum” notunu eklemişti.

21SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

'MasterChef Türkiye' yarışmacılarından Suna Aydın'ın son hali sosyal medyada olay oldu.
"UFAK DOKUNUŞLAR"
Suna Aydın, estetikle adeta farklı birine dönüştü. Aydın'ın son hali ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi.

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MasterChef Suna Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa yazdığı "Ufak dokunuşlarla büyük değişimler" notuna yorum yağdı.
Daha önce burun estetiği yaptıran Suna Aydın, estetik operasyona dair detayları ve yüzündeki değişimi sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.

23GİZLİ OPERASYON İDDİASI

GİZLİ OPERASYON İDDİASI

Serenay Sarıkaya, önceki gece Acıbadem Maslak Hastanesi’nde operasyon geçirdi. Meme estetiği konusunda uzman olan bir doktora yaptırdığı operasyonda ünlü oyuncunun silikonlarını yeniletip, göğüslerini küçülttüğü iddia edildi. Sarıkaya’nın tanınmamak için hastaneye “Seren Kaya” ismiyle kayıt yaptırdığı iddiası da gündeme geldi.

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Konuyla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı açıklama yaptı. Operasyon haberini doğrulayan ve “Küçük bir operasyon geçirdi, bir gece kaldı ve çıktı” açıklamasını yapan ajans, Sarıkaya’nın hastaneye yatış işlemlerini de kendi ismiyle yaptığını belirtti.

25TAM 14 KEZ AMELİYAT OLDU

TAM 14 KEZ AMELİYAT OLDU

İşte Ajda Pekkan'ın geçirdiği estetik operasyonların listesi: 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi...

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Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi...

Bunun yanısıra her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

27Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

TAM 17 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

İnternette dolaşan bu fotoğrafı büyük olasılıkla bir kaç kez gördünüz.

İlk kez görenler için bir ipucu verelim. Bu fotoğraf günümüzün çok ünlü ve çok aranan mankenlerinden birinin 10 yıl önceki hali.

28LİV TYLERI ÖRNEK ALDI

LİV TYLER'I ÖRNEK ALDI

Bu ünlü manken defalarca estetik operasyon geçirdi. Cerrahlara gittiğinde ise elinde ünlü yıldız Liv Tyler'ın fotoğrafı vardı.

3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

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O da Pekkan gibi yüzüne 6 ayda bir botoks yaptırıyor.
Karşınızda Deniz Akkaya...
Bu kadar uğraşmanın ve acının sonucunda Deniz Akkaya bugünkü görünümüne kavuştu.

30EN GENÇ ASSOLİST

EN GENÇ ASSOLİST

Sahnelerin en genç assolisti eski adıyla Petek Dinçöz de güzelleşmek için bıçak altına yatanlardan.

Yaşı genç olduğu için çok fazla estetik operasyon geçirmedi. Burnunu düzelttirdi, göğüslerine silikon koydurttu.

31PETEK DİNÇÖZ

PETEK DİNÇÖZ

Geçirdiği küçük operasyonlar sonucunda Petek Dinçöz daha güzel bir görünüme kavuştu.

32HANDE ÇOK FAZLA DEĞİŞMEDİ

HANDE ÇOK FAZLA DEĞİŞMEDİ

'Mum Kokulu Kadınlar' adlı filmdeki cüretkar sahneleriyle dikkat çeken ve Antalya'da umut vaad eden kadın oyuncu ödülü alan Hande Ataizi de bir dizi estetik operasyon geçirdi.

3311 KEZ AMELİYAT OLDU

11 KEZ AMELİYAT OLDU

İlk iş olarak göğüslerine silikon koydurdu. Sonra burnunu düzelttirdi, ardından bir kez daha...

Üç kez çenesini düzelttiren Ataizi, üç kez de şakaklarına doku enjekte ettirdi. Son olarak da üst dudağını silikonla kalınlaştırdı.

34Estetik yaptırdım sevgili takipçilerim

'Estetik yaptırdım sevgili takipçilerim'

Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

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57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.

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Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği gösterdi. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem ise 'Fransız askısı' olarak biliniyor.

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Seda Sayan, ‘Fransız askısı’ adlı yöntemle bir kez daha yüzünü gerdirdi.

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FRANSIZ ASKISI NEDİR?
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

39GAMZELERİM YERİNDE

GAMZELERİM YERİNDE!

Eliz Sakuçoğlu botoks ve dolgu yaptırdığı dakikaları Instagram hesabından paylaştı.

Estetik yaptırdığını hiçbir zaman gizlemeyen Eliz Sakuçoğlu ''Doktorum Alp Bey ufak tefek rötuşlar yapıyor. İfadem değişmedi. Mimik ve gamzelerim yerinde'' dedi.

40HATİCENİN DEĞİŞİMİ

HATİCE'NİN DEĞİŞİMİ

Bu şarkıcıyı tanıdınız mı?

Bir zamanlar türkülere getirdiği yorumla müzik piyasasına damgasını vuran Hatice...

Hatice önceleri kısa ve koyu renk saçlarıyla mütevazı bir görünüm sergiliyordu.

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Eski fotoğrafları ile şimdiki halini görenler ise şaşırıyor.

Zaman içinde ise geçirdiği estetik operasyonlar ve Instagram paylaşımlarıyla konuşuldu.

42ESKİ HALİ BEĞENİLDİ

ESKİ HALİ BEĞENİLDİ

Sunucu Öykü Serter'in televizyona ilk çıktığı dönemki hali ortaya çıktı. Öykü Serter'in burnunu yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

Zayıflığıyla her zaman konuşulan Öykü Serter'in eski kilolu hali daha çok beğenildi.

43ADINI DA DEĞİŞTİRDİ GÖRÜNTÜSÜNÜ DE

ADINI DA DEĞİŞTİRDİ GÖRÜNTÜSÜNÜ DE

Sahnelerin en dobra assolistlerinden biri, önce adını değiştirdi sonra da görüntüsünü hem de tamamen..

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Kalça ve bel bölgesinde toplanan yağları iki kez aldırdı. Üç kez göğüslerini kaldırttı. Bununla da yetinmeyip gıdısını altırdı, kaşlarını gerdirdi. Cildine doku takviyesi yaptırdı.

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Seda Sayan bütün bu operasyonlardan sonra sizce de ilerleyen yılara rağmen yaşlanacağına daha fazla gençleşmedi mi?

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