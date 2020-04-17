Fotoğraftaki detay ele verdi!

Sosyal medyayı vazgeçilmezleri haline getiren ünlü isimler, bazen paylaştıkları fotoğraflarla kendi kendilerini ele veriyorlar... İşte dikkatli gözlerden kaçmayan detaylar!
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Ezgi Eyüboğlu, bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.
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Ezgi Eyüboğlu, karantina sürecini sevgilisi Oğulcan Engin'in evinde geçiriyor.
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Çifti ele veren Ezgi Eyüboğlu'nun spor yaparken çekilen fotoğrafı oldu. Balkondaki küçük futbol kalesi, dikkatli gözlerden kaçmadı.
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BURÇİN TERZİOĞLU - UMUT DUYGU
Oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı.
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Aşkı ortaya çıkaran, birlikte Fİlipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar oldu.
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Çift, Filipinler dönüşü İstanbul Havalimanı’nda ilk kez görüntülendi.
Terzioğlu her şeyin yolunda gittiğini söyledi: “Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Her şey gördüğünüz gibi. Ben ne kaçıyorum, ne saklanıyorum, ne de gizleniyorum. Gizleyecek bir şeyim yok. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseyi aldatmıyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum.”
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SELİN ŞEKERCİ - CANER CİNDORUK
Oyuncu çift Caner Cindoruk ile Selin Şekerci bir dargın bir barışık giden ilişkilerine bir şans daha verdikleri Necip Memilli’nin story’sinde paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.
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Memilli, önce Selin Şekerci’nin fotoğrafını “Şu güzelliğin altındaki masumluğu da altındaki cada-lozluğu da altındaki şirretliği seviyorum” notu ile paylaştı.
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Dakikalar sonra yakın dostu Caner Cindoruk’un fotoğrafını yayınlayıp altına şu notu düştü: “Kendisi canım ciğerim olur, beni çok seviyor… Dayanamıyor bana!”
Ne yazık ki, mutluluk uzun sürmedi. Çift yollarını geri dönmemek üzere ayırdı.
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DEMET ÖZDEMİR - CAN YAMAN
Erkenci Kuş dizisinde birlikte rol alan Can Yaman ile Demet Özdemir'in kavga edip ayrıldığı iddia edilmişti.
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Dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da alan ikiliyi Instagram paylaşımları ele verdi.
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Demet Özdemir'in fotoğraftaki detayın Can Yaman'ın videosunda da yer alması dikkatli gözlerden kaçmadı.
Çift, kısa bir süre sonra yollarını ayırdı...
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HADİSE - KAAN YILDIRIM
Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili konuyla ilgili açıklama yapmasa da paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor.Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti.Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.
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Daha sonra benzer bir paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan oyuncunun pozundaki gri koltuk dikkat çekti.Çünkü daha önce aynı koltukta Hadise de paylaşım yapmıştı.Bu karelerin ardından ikilinin karantina günlerinde birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hatta sonrasında Hadise'nin corona virüs endişesi taşıdığı, bu nedenle Yıldırım'ın sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız olduğu ve ikilinin evlerini ayırdığı söylendi.