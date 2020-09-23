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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 13:11 | 

Fotoğraftaki renkler bile soldu

Gösteri dünyasının bir dönemine damga vuran ünlülerin şimdiki hallerini biliyorsunuz. Peki ya onların yıllar öncesinden gelen fotoğraflarına bakmaya ne dersiniz?

Splash News, Mega News Agency

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Ünlülerin; bazıları aile albümlerinden çıkan, bazıları da kırmızı halı tarihine yazılan eski fotoğraflarına bir bakalım. Hangileri yıllar içinde nasıl değişmiş, ya da hangileri zamanı dondurmuş. İşte ünlülerin eski halleri. 

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Pierce Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith'in 2001 yılındaki düğünlerinde çekilen fotoğraf. Görüntüleri biraz değişse de aşkları ilk günkü tazeliğiyle devam ediyor.

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Sizce bu ünlü kim? Sinema dünyasının en çok konuşulan evlilik ve boşanmalarının kahramanı oldu bu ünlü.

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Bir önceki fotoğrafta gördüğünüz ünlü Demi Moore'du. Üzerindeki de Bruce Willis ile evlendiği gün giydiği gelinlik. Moore, o gün çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

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Bu da Moore'un annesi ve büyük kızı Rumer ile çekilen bir fotoğrafı.

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Sylvester Stallone ile eşi Jennifer Flavin, önceki gün hayata veda eden Jackie Stallone'nin ikin kez evlendiği düğünde çekilen pozu.

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Bu ünlüyü büyük olasılıkla hemen tanıdınız. Kariyerinin başında Brad Pitt.

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Yine yıllar öncesinden Brad Pitt.

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Pitt'in eski eşi Angelina Jolie.

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Jolie henüz bir yeni yetme iken.

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Jennifer Garner, kariyerinin başında kırmızı halıda.

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Nicole Kidman ve Tom Cruise'un evli olduğu yıllardan. Cruise, hep aynı..

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Scarlett Johansson'un bu saç modelini hatırlıyor musunuz?

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