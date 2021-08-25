Filiz Akın'ın hastalığı sepsis nedir, belirtileri neler? Septik şok (Sepsis) ile ilgili bilgiler
Sepsis hastalığı Filiz Akın ile yeniden gündeme geldi. Hastanelik olan Filiz Akın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42… Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı. Peki, Filiz Akın'ın hastalığı sepsis nedir, belirtileri neler?
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1
Septik şok ya da diğer adıyla sepsis, Vücutta bir enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin bu bakterilere karşı büyük bir savunma tepkisi göstermesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Sepsis, enfeksiyona karşı vücudun verdiği cevabın organlara zarar vermesiyle ortaya çıkar. Şok, organ yetmezlikleri ve özellikle de erken tanınıp tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabilir.
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SEPSİS NEDEN OLUR?
Sıradan enfeksiyonlarla kolay kolay sepsis gelişmez. Ancak ve ancak bağışıklık yetmezliği olan örneğin ciddi kanser tedavisi gören (örneğin kemik iliği nakli için ağır kemoterapi uygulanmış hastalar) hastalarda sepsise dönüşüm gösterebilir. Normal kişilerde sıradan enfeksiyonların sepsise dönüşmesi sözkonusu olamaz. Sepsisi tetikleyen başlatan mekanizma mikroplardan çok vücutta meydana gelen reaksiyonlar.
3
Sepsisli ya da çoklu organ yetmezliği olan hastalarda erken müdahale çok önemli. Ne kadar erken müdahale edilirse diğer organların da hasara uğraması, hayati riskin azaltılması açısından avantaj sağlanmış olur. Ateşin çok düşük olması ya da çok yüksek olması, nabız sayısının artması, kandaki lokositlerin çok artması ya da azalması, hastadaki solunum sayısının aşırı artması gibi bulgular sepsis habercileri. Bu aşamadayken tansiyonun düşmediği, septik şok ve akciğer yetmezliği bulgularının gelişmediği aşamada, eğer tedaviye erken başlanır ve hastanın bağışıklık sistemi de destek olursa geri dönme şansı çok yüksek olur.
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Sepsisin en yaygın olarak görülen belirtileri şu şekildedir;
Ateşin 38 derecenin üzerinde seyretmesi
Kalp atış hızının dakikada 90 atışın üzerinde olması
Solunum hızının dakikada 20 soluğun üzerinde olması
Üşüme, ürperme ve titreme
Nefes darlığı
Bu belirtilerin görülmesi durumunda herhangi bir enfeksiyon şüphesi doğrultusunda bir uzmana görünmekte fayda vardır.