Ferdanur ve Sündüz Doya Doya Moda’dan elendi mi? Doya Doya Moda fragmanı şaşırttı

EN SON KİM ELENDİ? Doya Doya Moda'da geçen hafta eleme adayı olarak Emel Başkan, Betül Böçkün ve Gözde Akgün belirlendi. Eleme potasından kurtulan ilk isim Betül oldu. Doya Doya Moda’da elemeye Gözde ve Emel kaldı. Jüriden en az oyu alan Gözde yarışmaya veda eden isim oldu. Kemal Doğulu elenen ismi şu sözlerle açıkladı: "Gözde’yle vedalaşıyoruz. Sana bir hafta daha şans veriyoruz Emel, lütfen sadece tarz ol."