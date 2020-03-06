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Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 13:13, /

Ferdanur ve Sündüz Doya Doya Moda’dan elendi mi? Doya Doya Moda fragmanı şaşırttı

Gündüz kuşağı programı Doya Doya Moda haftanın finali fragmanıyla şaşırttı. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın fragmanına jüri üyesi Kemal Doğulu’nun sözleri damga vurdu. Peki, yarışmanın popüler isimleri Ferdanur ve Sündüz Doya Doya Moda’dan elendi mi?

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Doya Doya Moda'nın 6 Mart tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmana Kemal Doğulu'nun sözleri damga vurdu. Eleme adaylarının görüldüğü fragmanda Doğulu'nun üç yarışmanın da elendiğini belirtmesi soru işaretlerine neden oldu.

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Fragmanda eleme adayları arasında yarışmanın başından beri mücadele eden Ferdanur ve Sündüz de yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasına veda edecek olan isim veya isimler saat 16.00'da belli olacak.

3GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

Haftanın en yüksek puan toplayan yarışmacısı Su Baher oldu. 80'ler konseptindeki kombiniyle jürinin takdirini toplayan Baher, eleme gününde tam puan alarak haftanın birincisi oldu.

4 EN SON KİM ELENDİ

EN SON KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da geçen hafta eleme adayı olarak Emel Başkan, Betül Böçkün ve Gözde Akgün belirlendi. Eleme potasından kurtulan ilk isim Betül oldu. Doya Doya Moda’da elemeye Gözde ve Emel kaldı. Jüriden en az oyu alan Gözde yarışmaya veda eden isim oldu. Kemal Doğulu elenen ismi şu sözlerle açıkladı: "Gözde’yle vedalaşıyoruz. Sana bir hafta daha şans veriyoruz Emel, lütfen sadece tarz ol."

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