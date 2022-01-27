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Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu... Fatma Girik'in cenaze töreni ne zaman, nerede, saat kaçta gerçekleşecek?

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Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Fatma Girik'in cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Peki, Fatma Girik'in cenaze töreni nerede, saat kaçta gerçekleşecek?

1/3Fatma Girikin cenaze programı belli oldu... Fatma Girikin cenaze töreni ne zaman, nerede, saat kaçta gerçekleşecek

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. 27 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da Şişli Belediyesi’nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00’da Cemal Reşit Rey Salonu’nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze törene düzenlenecek. Fatma Girik, 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün’ün yanına defnedilecek. Belediye ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Torba Mezarlığı’nda Girik’in toprağa verileceği Ün’ün yanındaki mezar yerinde hazırlıklara başladı.

2/3Fatma Girikin cenaze programı belli oldu... Fatma Girikin cenaze töreni ne zaman, nerede, saat kaçta gerçekleşecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

3/3Fatma Girikin cenaze programı belli oldu... Fatma Girikin cenaze töreni ne zaman, nerede, saat kaçta gerçekleşecek

Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

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