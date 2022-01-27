Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu... Fatma Girik'in cenaze töreni ne zaman, nerede, saat kaçta gerçekleşecek?

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. 27 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da Şişli Belediyesi’nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00’da Cemal Reşit Rey Salonu’nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze törene düzenlenecek. Fatma Girik, 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün’ün yanına defnedilecek. Belediye ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Torba Mezarlığı’nda Girik’in toprağa verileceği Ün’ün yanındaki mezar yerinde hazırlıklara başladı.