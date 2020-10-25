Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Karan'a bakıcı istemiyor

KARAN'IN BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUM Oğlunun doğumuyla setlere ara veren Fahriye Evcen, çalışmaya ne zaman başlayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Çok özledim ama tabii Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor. Görüştüğümüz şeyler de var, zamanla belli olacak.”