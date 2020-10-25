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Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 14:36 | 

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Karan'a bakıcı istemiyor

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki akşam oğulları Karan ile Akatlar’daki Elbet adlı mekandaydı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Evcen çıkışta “Burak setten çıkmıştı, akşam yemeği yiyelim dedik” dedi. Oyuncu, “Karan’a bakıcı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine “Şu an hiçbir bakıcı yok” derken, Burak Özçivit de “Böyle idare ediyoruz” diye konuştu.

2KARANIN BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUM
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KARAN'IN BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUM

Oğlunun doğumuyla setlere ara veren Fahriye Evcen, çalışmaya ne zaman başlayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Çok özledim ama tabii Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor. Görüştüğümüz şeyler de var, zamanla belli olacak.”

3BİZİKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ
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BİZİKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ

Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bu fotoğrafları " Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla paylaştı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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