Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Karan'a bakıcı istemiyor

Evcen çıkışta “Burak setten çıkmıştı, akşam yemeği yiyelim dedik” dedi. Oyuncu, “Karan’a bakıcı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine “Şu an hiçbir bakıcı yok” derken, Burak Özçivit de “Böyle idare ediyoruz” diye konuştu.
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KARAN'IN BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUM
Oğlunun doğumuyla setlere ara veren Fahriye Evcen, çalışmaya ne zaman başlayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Çok özledim ama tabii Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor. Görüştüğümüz şeyler de var, zamanla belli olacak.”
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BİZİKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ
Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bu fotoğrafları " Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla paylaştı.