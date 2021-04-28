İki yıl ara vermişti... Fahriye Evcen ekrana dönüyor mu?

Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum İrem Derici, dijital yayın platformu Bigo Live’da hayranlarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı yayında birbirinden samimi açıklamalar yaptı:



* Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka...◊ Sinema ve dizi teklifleri alıyorum ama iyi bir oyuncu değilim. Botokssuz bir suratım olması lazım. Botokstan vazgeçemem. Ancak Brad Pitt’ten teklif gelirse vazgeçerim.



* Bir şarkı olsam Serdar Ortaç’tan “Gıybet” olurdum.



* Başka bir meslek seçsem tıp okurdum. Doktor olmayı çok isterdim. Evladım olursa doktor olmasını çok isterim… Dünyayı değiştiren bir meslek.