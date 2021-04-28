İki yıl ara vermişti... Fahriye Evcen ekrana dönüyor mu?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Sürprizleri olacak
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Nişantaşı’nda görüntülendi. El ele yürüyüşe çıkan çift muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oğlu Karan’ın doğumundan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen’e, “Fahriye Hanım sizi yakında ekranda görebilecek miyiz” sorusu yöneltildi. Soruyu, Burak Özçivit yanıtladı:“Farklı sürprizleri olacak.” (Behlül AYDIN)
2
Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum
İrem Derici, dijital yayın platformu Bigo Live’da hayranlarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı yayında birbirinden samimi açıklamalar yaptı:
* Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka...◊ Sinema ve dizi teklifleri alıyorum ama iyi bir oyuncu değilim. Botokssuz bir suratım olması lazım. Botokstan vazgeçemem. Ancak Brad Pitt’ten teklif gelirse vazgeçerim.
* Bir şarkı olsam Serdar Ortaç’tan “Gıybet” olurdum.
* Başka bir meslek seçsem tıp okurdum. Doktor olmayı çok isterdim. Evladım olursa doktor olmasını çok isterim… Dünyayı değiştiren bir meslek.
3
Kağıt toplamaya yardım etti
Korcan Kol, Nişantaşı’nda görüntülendi. Daha önce oyuncu olmak istediği dönemde kurslara parası yetmediğini ve bu yüzden sokakta kağıt topladığını söyleyen Kol, yolda gördüğü kağıt toplayan çocuğa kayıtsız kalamadı. Bir süre çocukla sohbet eden Kol, kağıt topladığı aracı yokuş yukarı çekmesi için ona yardımcı da oldu. Kol, çocuğun yanından ayrılırken ona harçlık vermeyi de ihmal etmedi.
( Sayit DURMAZ)
4
Yeni rota Muğla
Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı’ya “Şehirden Uzak” adlı gezi belgesel programı için yaptığı seyahatlerde eşlik ediyor. Program için eşiyle bu kez Muğla’ya giden oyuncu Akyaka’daki Azmak Nehri önünde poz verdi. Avcı sokak köpeklerini severken çekilen karesini Instagram hesabına da yükledi.
5
Apartman önü sohbet
Yeni projesi için Fransa’dan dönüş yapan Fırat Çelik önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Mekanların kapalı olması ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla sohbet etmesine engel olmadı. Apartman önüne masa ve sandalye koyarak arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, “2 ay sonra yeni dizim ‘Saklı’nın çekimlerine başlıyoruz. Defne Kayalar ve Hazar Ergüçlü partnerim olacak” dedi. (Sayit DURMAZ)
6
Ada hayatı çok zor
Eski futbolcu Barış Özbek önceki gün Aqua Florya AVM’deydi. Survivor’a katılan ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Özbek, “Ada hayatı benim için zor geçti. Karnımız aç olarak oyunlara gidiyorduk ve kaybedip tekrar aç oynuyorduk. Parkurlar çok zor, dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Sağlık problemlerimden dolayı adaya veda ettim” dedi.
7
Hamilelik kiloları gitti
EEser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, evinin bahçesinde çekilmiş yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Geçen ay ikinci oğlu Mete’yi kucağına alan yeni anne Yenenler’in verdiği hamilelik kiloları takipçilerinin esprili yorumlarına neden oldu. Berfu Yenenler’in bir takipçisi, “Ben ikna oldum, çocukları Eser doğurdu” yorumunu yazdı.
8
Aşk Bodrum’da yaşanıyor
Oyuncu Ege Kökenli, nişanlısı Lior Ahituv ile Bodrum tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kökenli, nişanlısının bacağına oturduğu fotoğraflara “Aşk Bodrum’da yaşanıyor güzelim” notunu yazdı.
9
Evlilik için diri ve gencim
Danla Bilic ve sevgilisi Poyraz Teoman, Meksika’dan sonra Amerika’ya geçerek tatillerine Miami’de devam etmeye başladı.Bilic, dünyaca ünlü mağazaları gezdiği anları “Size anlatacaklarım var ama biraz sabır” notuyla Instagram’dan paylaştı. Demet Akalın’ın “Evlendin mi” sorusuna Bilic, “Yok, evlilik için çok diri ve gencim” cevabını verdi.
10
Evde çocuklar bekler
Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Çiftin spor giyim tarzlarıyla uyumlu halleri dikkat çekti. Rutkay, “Evde çocuklar bizi bekleyince hızlı alışveriş yapılıyor. İkimizin de izinli gününü değerlendirip alışveriş yaptık” dedi.
11
Çok şanslıyız
Sarp Levendoğlu, aynı dizide rol aldığı Ediz Hun’la setten karelerini hayranlarının beğenisine sundu. Levendoğlu, usta oyuncuya övgüler yağdırdı: “Beyefendilik nasıl olur derseniz? Bakınız; Ediz Hun. Çok şanslıyız çok...”
12
İftara hazırlık
Seda Sayan, iftarda yakın arkadaşı Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün evine konuk oldu. Soyman, mutfaktaki eğlenceli anlarının videosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Canım Sedam bize geldi. O güzel elleriyle Faik Bey ile yemek yaptı. İftara hazırlık yaptık.”
13
Son kurban Serkay Tütüncü
Hülya Avşar’ın asansör korkusu rol aldığı dizinin setinde komik anların yaşanmasına neden oldu. Dizinin setine ulaşabilmek için tam 14 kat merdiven tırmanan Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü, arasında geçen eğlenceli diyaloglar kameralara yansıdı. 14 kat merdiven çıkmak zorunda kalan Tütüncü, “Ya 14 kat nedir ki” diyerek herkesi gülümsettiAvşar ise genç oyuncuya, “Bugünkü kurbanım. Şimdi göreceğiz bu dediğini, yemezler” yanıtını verdi. Videonun sonunda Tütüncü nefes nefese kalırken, Avşar’ın dinç hali dikkat çekti. Hülya Avşar, “Son derece başarılı bir yolculuk oldu, anlayacağınız biz aslan gibiyiz” dedi.