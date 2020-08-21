Evi merak konusuydu... Demet Özdemir burada yaşıyor!
İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...
'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir 10.5 milyonluk takipçisiyle sosyal medyanın en gözde isimlerinden...
İKİ KATLI LÜKS VİLLA
Yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile bölüm başı ücretine zam yapan oyuncu, Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyor. İki katlı villanın kendisine ait bahçesi ve havuzu var.
'EVDE KAL!'
Demet Özdemir, mart ayında etkisini hissettirmeye başlayan Koronavirüs salgının ardından bu fotoğrafı paylaşmış ve 'evde kal' mesajı vermişti.
Evlendikleri günden bu yana şehir merkezinde apartman dairesinde oturan çift, kızlarının doğumuyla birlikte site içinde müstakil bir villaya taşındı.
Köksal evin tasarımıyla ilgili olarak "Milyon tane konsept var. Onlardan biri olabilirdi... Ama bizim evimizde biraz daha maskülen bir hava var. bu durum Emre'nin etkisi. Evde çok kokoş şeyler yok." dedi.
Usta oyuncu bir röportajında 1960 yılında bu yana Büyükada'da yaşadığını söylemişti.
İşte Ediz Hun'un o röportajından satır başları...
“1960 yılından beri Büyükada’da oturuyoruz”
“Esasında biz 1960 yılında Büyükada’ya yerleştik. Başka bir evde oturuyorduk. Orada otururken bu evin bulunduğu yer arsaydı ve annem buradan denize giriyordu. 1970’li yılların başında annem bu arsayı almamı istedi. Bu arsayı aldık, 1973’te de bu ev bitti. 20 milyonluk İstanbul’da burası benim huzur yuvam. Burası essiz, sakin, çiçekler, tabiat, hayvanlar… Burada benim mikro bir dünyam var ve yaşamımı sürdürüyorum.”
3400 çeşitlik kaktüs koleksiyonu
“Ben çocukluğumdan beri hayvanlara ve bitkilere çok düşkündüm zaten. Hobi olarak bunu yapmaya devam ediyorum. Kaktüsün Türkiye’de de dünyada da çok meraklısı var. Hatta Türkiye’de bir derneği de var.Benim de 3400 çeşit kaktüsüm var."
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.
Çift, evlendikten sonra Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiraladı ve orada yaşamaya başladı.
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