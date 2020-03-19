Eve kapandılar.. İşte ünlülerin ev günlüğü!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye’de de hızla yayılırken ünlü isimler evlerine kapandı. Birçoğu da takipçilerine sosyal medya üzerinden seslendi: “Bugünleri evinizde geçirin, dışarı çıkmayın.”
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1
HANDE ERÇEL
Hande Erçel, evde çekilen fotoğrafını "Madem evdeyiz/istediğimiz kadar dağıtabiliriz" notu ile Instagram sayfasında yayınladı.
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HAZAL KAYA
Oyuncu Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ile fotoğrafını "Evde kal, güvende kal" notu ile paylaştı.
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AÇELYA AKKOYUN
Evde olmak; içe dönmek, biriktirdiklerini toplamak, gerekli ya da gereksiz ayırmak, maddi ya da manevi... Tam da bunun zamanı;içine bakıp gülümsemenin, kendini bulmanın zamanı... Sevgiler
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Bu bizim insanlık borcumuz
◊ Ebru Yaşar paylaştığı videoda şöyle dedi: “En azından 14 gün toplum sağlığı için, bizim birbirimize insanlık borcumuz olarak sokağa çıkmayalım, şu virüsün yayılmasını engelleyelim. Bu bireysel olarak hepimizin yapması gereken bir görev. Evde yapacak başka şeyler bulalım kendimize; televizyon, müzik, kitap, yemek, temizlik. Dışarıya çıkmayalım ve yakın temasta bulunmayalım. Lütfen evde kalın.”
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Çocuklarla meditasyon
◊ Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile evde meditasyon yaparken çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı, altına da şu mesajı yazdı: “Koronadan elimizden geldiğince korunmaya çalışıyoruz. Evde zamanımızı en güzel, bize ve çevremize en yararlı şekilde geçirmeye özen gösteriyoruz. Bugün Ho’oponopono yaptık. Ho’oponopono, Hawaii’de kullanılan, bir çeşit kendini arındırma yöntemi. Güzel enerjilerimiz tüm dünyaya yayılsın.”
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Ezgi Mola'dan yardım çağrısı
Ezgi Mola, sosyal medya hesabında koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanların işletmecileri ve çalışanları için yardım çağrısında bulundu: “Bu önümüzdeki yaklaşık iki ayda dükkanı, kafe ve restoranı, eğlence mekanı, butiği olan, kira ödeyen, maaş ödeyen insanlar ne yapacaklar? Kocaman restoranlar, kocaman eğlence yerleri... ‘Bunların hepsi kapatılsın, sağlığımıza kavuşalım’ diyoruz ama bunun kiraları ödenmeye devam edecek. Birileri öncü olabilir. ‘Kira almayacağım’ ya da ‘yarısını alayayım’ mı dersiniz bilmiyorum ama bir çözüm bulmak lazım. İşveren bu çaresizlikle çalışanı da işten çıkartıyor. Çalışanlar ‘Ücretsiz izne çıkarıldık, kiram var, çocuğum var’ diyor. Belki bunların önüne geçmek için bir şey yapabiliriz.”
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Yonca Evcimik: Hava almaya bahçeye
Yonca Evcimik evinin bahçesinde çekilen fotoğrafını Instagram’ına “Evimizdeyiz. Biraz hava almak için bahçeye çıktım. Dua ettim, şu süreci mümkün olan en az hasarla atlatmak için. Allah hepimizi korusun. Lütfen uyarılara uyalım” notuyla yükledi.
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Tülin Şahin: Evde kal
“Evde kal” diyen Tülin Şahin yemek yaparken çekilen videosunu Instagram hesabının story bölümünde takipçileriyle paylaştı.
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Hadise: Kendimi ve çevremi düşünüyorum
Hadise, evinde makyajsız ve kahve içerken çekilen fotoğrafını sosyal medyasında #EvdeyimYaSen hashtag’iyle paylaştı. Salgın nedeniyle evinden çıkmadığını belirten Hadise o karenin altına “Kendimi ve çevremi düşünüyorum!” notunu da düştü.
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Berrin Yöleri: Ülkeye dönüş
Berrin Yoleri, Londra’dan Türkiye’ye döndü. Uçakta çektiği maskeli fotoğrafını paylaşan işkadını o karenin altına “Ülkeye dönüş. Sadece Türk vatandaşları uçağa alınıyor. Yabancı uyrukluların tüm biletleri iptal” diye yazdı.
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Serkan Çağrı: Aile pozu
Serkan Çağrı, eşi Ebru Çağrı ve oğullarıyla evde çekilen fotoğrafını #EvdeKeyfimYerinde hashtag’iyle paylaştı: “Ailemle eğlenceli, sağlıklı ve virüsten izole bir şekilde #EvdeKeyfimYerinde!”
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Zeliha Sunal: Maske nasıl yapılır
Zeliha Sunal, Instagram hesabında maske yapımıyla ilgili bir video çekti. Sunal, takipçilerine evde nasıl pratik maske yapıldığını uygulamalı göstererek anlattı.