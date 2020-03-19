Eve kapandılar.. İşte ünlülerin ev günlüğü!

Ezgi Mola'dan yardım çağrısı Ezgi Mola, sosyal medya hesabında koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanların işletmecileri ve çalışanları için yardım çağrısında bulundu: “Bu önümüzdeki yaklaşık iki ayda dükkanı, kafe ve restoranı, eğlence mekanı, butiği olan, kira ödeyen, maaş ödeyen insanlar ne yapacaklar? Kocaman restoranlar, kocaman eğlence yerleri... ‘Bunların hepsi kapatılsın, sağlığımıza kavuşalım’ diyoruz ama bunun kiraları ödenmeye devam edecek. Birileri öncü olabilir. ‘Kira almayacağım’ ya da ‘yarısını alayayım’ mı dersiniz bilmiyorum ama bir çözüm bulmak lazım. İşveren bu çaresizlikle çalışanı da işten çıkartıyor. Çalışanlar ‘Ücretsiz izne çıkarıldık, kiram var, çocuğum var’ diyor. Belki bunların önüne geçmek için bir şey yapabiliriz.”