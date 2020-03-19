MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEvde oturmaktan arşiv kurcalayanlar?
GeriMagazin Evde oturmaktan arşiv kurcalayanlar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 13:29, /

Evde oturmaktan arşiv kurcalayanlar?

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ

Evde oturmaktan arşiv kurcalayanlar

2İPEK TENOLCAY

İPEK TENOLCAY

Yıl 1990 ilk dergi çekimimdi, ne heyecanlıydım

3SEDA BAKAN

SEDA BAKAN

Hadi bir #tbt yapayım. Hamileliğin son zamanları! Dışarılara çıkıp gezsem de, son zamanlar biraz zordu...

4AYŞEGÜL AKDEMİR

AYŞEGÜL AKDEMİR

4 yıl önce Roma Vatikan’dan bu fotoğraf. Bu yaz tekrar gitmeyi planlıyorduk. Ne demişler “Kul plan yapar, kader gülermiş” İnşallah bir an önce atlatırız bu zor dönemi. Kader gülsün biz hayal kurmaya devam edelim.

5MUAZZEZ ERSOY

MUAZZEZ ERSOY

Camdan bakabildiğimiz yıllar...

6SEVİNÇ ERBULAK

SEVİNÇ ERBULAK

19 Mayıs 1980’deki sene sonu gösterisinde, kendimde olandan daha büyük dudak yapmayı sizden öğrenecek değilmişim herhalde, haksız mıyım anne ?

7ESRA AKKAYA

ESRA AKKAYA

Gel de şimdi özleme çocukluğunu... Yine gelecek mutlu umutlu günler. Neler geçmedi ki bu da geçer... Belki daha bir kıymetini bileriz her şeyin dünya eskisinden de güzel olur.

8ASENA TUĞAL

ASENA TUĞAL

Üniversite giriş sınavında başarılı olmak için aylarca evimizde kimselerle görüşmeden ders çalışan, test çözen, masanın başından kalkmayan bir nesil olarak, bu tehlike karşısında izole yaşamakla çok zorlanmadan başa çıkabileceğimizi düşünüyorum.

9ŞEYDA COŞKUN

ŞEYDA COŞKUN

Küba 2 Kasım 2019 sevdiğim yıl

10BİRCE AKALAY

BİRCE AKALAY

Korkuya ve endişeye esir olmak yok.

11PELİN ÖZTEKİN

PELİN ÖZTEKİN

6. gün! Evinde kal Türkiye…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi