Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
DENİZ SEKİ
Evde oturmaktan arşiv kurcalayanlar
2
İPEK TENOLCAY
Yıl 1990 ilk dergi çekimimdi, ne heyecanlıydım
3
SEDA BAKAN
Hadi bir #tbt yapayım. Hamileliğin son zamanları! Dışarılara çıkıp gezsem de, son zamanlar biraz zordu...
4
AYŞEGÜL AKDEMİR
4 yıl önce Roma Vatikan’dan bu fotoğraf. Bu yaz tekrar gitmeyi planlıyorduk. Ne demişler “Kul plan yapar, kader gülermiş” İnşallah bir an önce atlatırız bu zor dönemi. Kader gülsün biz hayal kurmaya devam edelim.
5
MUAZZEZ ERSOY
Camdan bakabildiğimiz yıllar...
6
SEVİNÇ ERBULAK
19 Mayıs 1980’deki sene sonu gösterisinde, kendimde olandan daha büyük dudak yapmayı sizden öğrenecek değilmişim herhalde, haksız mıyım anne ?
7
ESRA AKKAYA
Gel de şimdi özleme çocukluğunu... Yine gelecek mutlu umutlu günler. Neler geçmedi ki bu da geçer... Belki daha bir kıymetini bileriz her şeyin dünya eskisinden de güzel olur.
8
ASENA TUĞAL
Üniversite giriş sınavında başarılı olmak için aylarca evimizde kimselerle görüşmeden ders çalışan, test çözen, masanın başından kalkmayan bir nesil olarak, bu tehlike karşısında izole yaşamakla çok zorlanmadan başa çıkabileceğimizi düşünüyorum.