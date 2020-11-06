Babaannesinin 67 yıllık gelinliğiyle evlendi

67 YILLIK GELİNLİK RESTORE EDİLDİ Vogue dergisinde yer alan habere göre Eunice Kennedy Shriver, 67 yıllık gelinliği restore etmek için lüks bir gelinlik mağazasıyla işbirliği yaptı. Gelin ile babaannesinin beden ölçülerinin birbirine çok yakın olması da bu restorasyon işini kolaylaştırdı. Gelinliğin 67 yıl önceki halinden tek farkı yenilenen kol ve yaka kısmı oldu.