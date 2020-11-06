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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 11:39 | 

Babaannesinin 67 yıllık gelinliğiyle evlendi

Dünyanın en göz önünde ve en çok konuşulan ailenin genç kuşak üyelerinden biri, bundan 67 yıl önce büyükannesinin giydiği gelinlikle evlendi.

Backgrid USA, Instagram

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1BABAANNESİNİN HATIRASI
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BABAANNESİNİN HATIRASI

Genç kadın, aynı adı taşıdığı babaannesinin hatırasını bu şekilde yaşatmış oldu.

2KENNEDY AİLESİNİN TORUNU
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KENNEDY AİLESİNİN TORUNU

ABD'nin suikaste kurban giden başkanı John F Kennedy'nin kız kardeşi Eunice Kennedy Shriver'ın kendisiyle aynı adı taşıyan 26 yaşındaki torunu, geçtiğimiz günlerde Miami'de hayatının aşkı olan Michael “Mikey” Serafin Garcia ile hayatını birleştirdi.

3BABAANNESİ 1953TEKİ DÜĞÜNÜNDE GİYMİŞTİ
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BABAANNESİ 1953'TEKİ DÜĞÜNÜNDE GİYMİŞTİ

Genç Eunice Kennedy Shriver, törende 2008 yılında hayata veda eden babaannesinin hatırasını çok çarpıcı bir şekilde yaşattı. Eunice Kennedy Shriver, törende büyükannesinin 1953 yılında politikacı ve aktivist Sargent Shriver ​ile evlenirken giydiği Dior imzalı gelinliği tercih etti.  Eunice Kennedy Shriver'ın yaptığı tek değişiklik babaannesinden farklı bir duvak kullanmak oldu.

467 YILLIK GELİNLİK RESTORE EDİLDİ
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67 YILLIK GELİNLİK RESTORE EDİLDİ

Vogue dergisinde yer alan habere göre Eunice Kennedy Shriver, 67 yıllık gelinliği restore etmek için lüks bir gelinlik mağazasıyla işbirliği yaptı. Gelin ile babaannesinin beden ölçülerinin birbirine çok yakın olması da bu restorasyon işini kolaylaştırdı. Gelinliğin 67 yıl önceki halinden tek farkı yenilenen kol ve yaka kısmı oldu.

5KAĞIT MENDİL GİBİ HASSASTI
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KAĞIT MENDİL GİBİ HASSASTI

Tam adı Eunice Julia Kennedy Shriver olan genç gelinin anlattığına göre 67 yıl önce babaannesi tarafından giyilen bu gelinliğin kumaşı tıpkı bir kağıt mendil gibi hassastı. Bu yüzden restorasyon işlemleri son derece dikkatli bir şekilde yapıldı.

632 KİŞİ DAVETLİYDİ
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32 KİŞİ DAVETLİYDİ

Genç çiftin evlilik törenine, koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece 32 konuk katıldı. Nikahın ardından düzenlenen parti için ise gelin, mini beyaz bir elbise tercih etti.

7ÖZEL OLİMPİYATLARIN KURUCUSU
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ÖZEL OLİMPİYATLAR'IN KURUCUSU

Ünlü bir hayırsever ve bedensel engelliler için düzenlenen Özel Olimpiyatlar'ın kurucusu olan Eunice Kennedy Shriver, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kız kardeşi.

8ARNOLD SCHWARZENEGGERIN ESKİ KAYINVALİDESİ
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ARNOLD SCHWARZENEGGER'IN ESKİ KAYINVALİDESİ

 Aynı zamanda Arnold Schwarzenegger'ın eski kayınvalidesi. Schwarzenegger, 1986 ile 2017 yılları arasında Maria Shriver ile evliydi. Fakat eşini evinde çalışan bir görevliyle aldattığı ve ondan bir de çocuk sahibi olduğu ortaya çıkınca çift ayrıldı.

9ÇOK SAYIDA TORUNU BULUNUYOR
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ÇOK SAYIDA TORUNU BULUNUYOR

Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın bu evliliklerinden ikisi kız ikisi erkek olmak üzere dört tane çocukları bulunuyor. 

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