Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı heyecan yarattı... Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlayacak?
Pek çok ekran projesinin yeni sezon tanıtımı ekranlarda yer aldı, gözler Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihine çevrilmişti. Dizinin başrol oyuncu Oktay Kaynarca'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi. 2015’ten bu yana devam eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6. Sezonuyla devam edecek. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için bekleyiş devam ederken dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Dizinin Hızır’ı Oktay Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.
2
Abone Ol
EDHO 6. sezon tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
3
Abone Ol
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.
4
Abone Ol
Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.