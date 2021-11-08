Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO açıklaması
EDHO'nun ne zaman başlayacağı ve bitip bitmediği merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yedinci sezonu ile ekrana merhaba demeye hazırlanıyordu. 9 Kasım ATV yayın akışında EDHO yeni bölüm yer almadı. Oktay Kaynarca konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, ne zaman yayınlanacak?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. ATV’de her hafta salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın neden başlamadığı merak ediliyor. Ekim ayının ardından izleyiciler heyecanla EDHO yeni sezonu beklemeye başlamışlardı. ATV yayın akışında dizinin yeni bölümlerinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin Hızır’ı Oktay Kaynarca açıklamasında konu ile ilgili bilgi verdi ve ‘Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…’ dedi. İşte açıklamanın tamamı...
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BİTTİ Mİ?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ına hayat veren Oktay Kaynarca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dizinin bittiğini duyurdu.
Kaynarca açıklamasında, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
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Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…” ifadelerini kullandı.