Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO açıklaması

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. ATV’de her hafta salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın neden başlamadığı merak ediliyor. Ekim ayının ardından izleyiciler heyecanla EDHO yeni sezonu beklemeye başlamışlardı. ATV yayın akışında dizinin yeni bölümlerinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin Hızır’ı Oktay Kaynarca açıklamasında konu ile ilgili bilgi verdi ve ‘Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…’ dedi. İşte açıklamanın tamamı...