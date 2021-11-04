Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, başlayacak mı? EDHO yeni sezon 200. bölüm hakkında açıklama
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri yeni sezonu heyecanla bekliyorlardı. ATV’de her hafta salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın neden başlamadığı merak ediliyor. ATV yayın akışında dizinin yeni bölümlerinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Konu ile ilgili açıklama Oktay Kaynarca tarafından yapıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, başlayacak mı?
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EDHO yeni sezon için araştırmalar hız kazandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 200. Bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin Hızır’ı Oktay Kaynarca açıklamasında, ‘Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…’ ifadelerine yer verdi.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BİTTİ Mİ?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ına hayat veren Oktay Kaynarca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dizinin bittiğini duyurdu.
Kaynarca açıklamasında, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
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Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…” ifadelerini kullandı.