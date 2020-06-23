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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 15:32,

Eski sevgilisinin ardından sessizliğini bozdu: Ne korkunç bir son bu!

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, canına kıyan eski sevgilisinin ardından sosyal medya sayfasında duygu dolu bir paylaşım yaptı. Instagram

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1ÜZÜNTÜMÜZ ÇOK BÜYÜK
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ÜZÜNTÜMÜZ ÇOK BÜYÜK

55 yaşındaki Hurley, Instagram sayfasında eski sevgilisi Bing ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp bir de mesaj kaleme aldı. Hurley, oğlu Damian'ın babası olan Steve Bing'in ardından yazdığı mesajda "inanılmaz şekilde üzgün olduğunu" belirtti.

2MUTLU ZAMANLAR GEÇİRDİK
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MUTLU ZAMANLAR GEÇİRDİK

"Steve artık bizimle birlikte değil" diye yazan Elizabeth Hurley olayı "Bu korkunç bir son" şeklinde yorumladı. İngiliz yıldız, Bing ile mutlu zamanlar yaşadıklarını belirtti mesajında.

3ZOR GÜNLERİMİZ DE OLDU
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ZOR GÜNLERİMİZ DE OLDU

Hurley, Steve Bing ile zor zamanlar geçirdiklerini de hatırlatarak, "tatlı ve kibar adam" diye tanımladığı eski sevgilisiyle güzel hatıraları olduğunu belirtti.

4GEÇEN YIL YENİDEN YAKINLAŞTIK
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GEÇEN YIL YENİDEN YAKINLAŞTIK

Hurley, eski sevgilisi Steve Bing ile geçen yıl aralarının düzeldiğini ve yeniden yakınlaştıklarını belirtti. Son olarak geçen yıl oğulları Damian'ın 18'inci doğum gününde konuştuklarını da vurguladı Hurley.

5YIKICI HABERİN ARDINDAN DESTEK MESAJLARI
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YIKICI HABERİN ARDINDAN DESTEK MESAJLARI

Hurley mesajını "Bu yıkıcı bir haber. Herkese sevgi dolu mesajları için teşekkür ederim" diye bitirdi. 

6OĞLU DA BİR MESAJ PAYLAŞTI
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OĞLU DA BİR MESAJ PAYLAŞTI

Hurley ile Steve Bing'in ilişkisinden dünyaya gelen Damian da sosyal medya sayfasında kötü haberin duyulmasından sonra kendilerine destek veren herkese kalbinin derinliklerinden teşekkür ettiğini yazdı. 

7ÖNCE BABASI OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ
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ÖNCE BABASI OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Steve Bing, Hurley ile ilişkisinden dünyaya gelen Damian'ın babası olduğu önce kabul etmemiş ancak yapılan DNA testlerinden sonra Damian'ın kendi oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

8DAMIAN MİRASTAN PAY ALACAK
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DAMIAN MİRASTAN PAY ALACAK

Geçen yıl Damian’ın dedesi ve Steve Bing’in babası, Damian ve üvey kardeşi Kira’nın mirasçılar arasında olmamasını istemiş fakat mahkeme Damian ve Steve Bing’in eski tenisçi Lisa Bonder’dan olan kızı Kira’nın mirasçılar arasında yer almasına karar vermişti. 

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