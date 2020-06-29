Ersin Korkut: Acun abi bana sürpriz yaptı sandım ama gerçeği öğrenince yıkıldım
Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kalan Ersin Türkiye'ye döndü. Koronavirüs salgını nedeniyle elendikten sonra uzun bir süre Dominik'te kalan Ersin, orada geçirdiği günleri ve favori yarışmacısını ilk kez dile getirdi. Yarışmayla ilgili birçok konuda yorum yapan Ersin, köpeği Mes'in ölüm haberini kimden nasıl aldığını Survivor Panaroma canlı yayınında detaylarıyla anlattı.
Sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettikten sonra Dominik'te kalan ve geçtiğimiz gün Türkiye'ye dönen Ersin Korkut, Survivor Panaroma'nın canlı yayınına katıldı. Yarışmayla ilgili birçok konuda yorum yapan Ersin, köpeği Mes'in ölüm haberini kimden nasıl aldığını detaylarıyla anlattı.
Survivor'a gitmeden önce biraz egzersiz yaptığını anlatan Ersin Korkut, ilk iki hafta çok zorlandığını ancak sonrasında yarışmaya adapte olduğunu söyledi. Survivor'dan gitmek zorunda kalmasa çeyrek finali kesin göreceğini hatta final dörtlüsünün arasında bile yer alabileceğini söyleyen Ersin, "Benim olduğum dönemde oynanan bireysel oyunlarda ben baya iyiydim. Birçok yarışmacıyı da yenmiştim. O yüzden şansım yüksek olurdu" dedi.
ERSİN NEDEN AĞLADIĞINI AÇIKLADI
Elendikten sonra yaşadıklarını anlatan Ersin, ağladığı videoya da açıklık getirdi. İlk elendiği an köpeğinin öldüğünü bilmediğini söyleyen Ersin, elenen arkadaşlarının yanına gittiğini ancak kimsenin kendisiyle fazla samimi olmadığını söyledi.
4