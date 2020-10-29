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Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 19:51 | 

Erkan Petekkaya'nın acı günü

Erkan Petekkaya’nın uzun süredir Alzheimer tedavisi gören annesi Şerife Petekkaya bugün hayatını kaybetti.

Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklama ile duyurdu: Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum.

2TÜM HAYATI DEĞİŞTİRMİŞTİ
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TÜM HAYATI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Erkan Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti.

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Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu.

4BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
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BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ



Yaklaşık 3 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu.

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Erkan Petekkaya, geçtiğimiz yıl Altınoluk sahilinde annesiyle yürüyüş yaparken böyle görüntülenmişti.

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Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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