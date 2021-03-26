Enes Batur'dan dobra açıklamalar: Başarısız olmaktan korkuyorum, sosyete tayfasını sevmiyorum

PARA HİÇ ODAK NOKTAM OLMADI Onların benim işlerimi sevmemesi çok önemli değil. Parası olmayıp da parası çok fazlaymış gibi takılan insanlardan bahsediyorum. Parasızlar falan demiyorum, paranın bir değeri yok ama onun için canını verebilecek insanlar var… Ben istediğim şeyleri alabilecek kadar para kazanıyorum. Başkaları beğensin diye bir şey almıyorum kendi hoşuma gidecek şeyleri alıyorum. 50 bin lira diye gidip bir saate para vermiyorum. Hoşuma giden şeyleri alıyorum 50 TL de 100 TL de olabilir. Son bir buçuk iki yıldır paramı kendim kontrol ediyorum ,daha önce ailemdeydi bu iş… Para hiçbir zaman benim odak noktam olmadı.