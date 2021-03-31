Emre Altuğ ile Nazlı Eker aşk mı yaşıyor?

Aşkı inkar etmedi Emre Altuğ ile aşk yaşadığı söylentileri çıkan Nazlı Eker, önceki gün objektife takıldı. Adı bir süredir şarkıcı Emre Altuğ ile anılan Nazlı Eker, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mekandan çıkan Eker, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Habercilerin Emre Altuğ ile aralarında çıkan aşk dedikodularını sorması üzerine Eker sessiz kalıp gülümsedi. “Konuşmamanız bu aşkı kabullendiğiniz anlamına mı geliyor?” sorusuna ise Nazlı Eker, “Arkadaşlar bu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Sorduğunuz için de teşekkür ederim” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)