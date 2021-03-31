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Magazin
Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 13:12 | 

Emre Altuğ ile Nazlı Eker aşk mı yaşıyor?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Aşkı inkar etmedi

Aşkı inkar etmedi

Emre Altuğ ile aşk yaşadığı söylentileri çıkan Nazlı Eker, önceki gün objektife takıldı. Adı bir süredir şarkıcı Emre Altuğ ile anılan Nazlı Eker, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mekandan çıkan Eker, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Habercilerin Emre Altuğ ile aralarında çıkan aşk dedikodularını sorması üzerine Eker sessiz kalıp gülümsedi. “Konuşmamanız bu aşkı kabullendiğiniz anlamına mı geliyor?” sorusuna ise Nazlı Eker, “Arkadaşlar bu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Sorduğunuz için de teşekkür ederim” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

2Aile yemeği

Aile yemeği

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’dan olan kızı Zehra ve Feraye Tanyolaç’la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kaya ile yemeğe çıktı. Çilingiroğlu çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabında da paylaştı. Hülya Avşar bu karenin altına kalp emojisi koyarak yorum yaptı.

3Torun gururu

Torun gururu

Usta sanatçı Erol Evgin’in kızı Elvin Evgin Sheehan’dan olan torunu Ozan, uluslararası tenis turnuvası Tennis Europe U12 Soul Cup’ta çiftler kategorisinde final oynadı. Eren Kip’le korta çıkan Ozan, ikincilik kupası kazandı. Torununun başarısını sosyal medya hesabından duyuran Erol Evgin, “Torunum, Tennis Europe U12 Soul Cup / Category 1’de 12 yaş çiftlerde arkadaşı Eren Kip’le final oynadı ve ikincilik kupası kazandı” dedi.

4Yeni gözdesi yoga eğitmeni

Yeni gözdesi yoga eğitmeni

Adı bir dönem Çağla Demir ve Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışan sosyal medya fenomeni Reynmen hafta sonunu Erzurum’da geçirdi. Sway Hotels Palandöken’de konaklayan Reynmen’e yoga eğitmeni Betül Lily’nin eşlik ettiği öne sürüldü. Reynmen aşk iddiaları karşısında sessiz kaldı.

5Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş

İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol, önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı. Yaklaşık 3 yıl önce evlenen ve 1.5 yıl önce de oğulları Ali’yi kucaklarına alan çift, önceki gün baş başa geldikleri alışveriş turunda görüntülendi. El ele Markalar Sokağı’nda turlayan ikili, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

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