'Dağ evindeki çekimde tacize uğradım'

Gösteri dünyasında özellikle son dönemde ardı ardına yaşanan taciz itiraflarına bir yenisi daha eklendi.
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AĞIR TACİZ
Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, bir fotoğrafçı tarafından ağır şekilde taciz edildiğini anlattı. Ratajkowski olayın 2012 yılında meydana geldiğini belirtti.
Mega News Agency, Splash News
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O SIRADA ÇEKİMDEYDİK
O dönemde kariyerinin henüz başında olan 29 yaşındaki Ratajkowski, bir dergi için yapılan çekimde fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendisine dokunarak tacizde bulunduğunu itiraf etti.
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CANIMI ÇOK YAKTI
Emily Ratajkowski, Leder'ın kendisini öpüp öpmediğini hatırlamadığını fakat canını yakacak şekilde dokunarak taciz ettiğini belirtti.
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FOTOĞRAFÇI İDDİALARI YALANLADI
Leder ise modelin bütün bu iddialarını yalanlayarak Ratajkowski'nin ileri sürdüğü tacizle ilgili ayrıntıların "çocukça" olduğunu savundu.
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OLAY DAĞ EVİNDE MEYDANA GELDİ
Emily Ratajkowski, 2012 yılında editoryal bir çekim için Leder'ın New York yakınlarındaki Catskill dağlarında bulunan evine gittiklerini belirtti. Model, yanında o dönemdeki ajans temsilcisinin de olduğunu ekledi. Ratajkowski, o sırada fotoğrafçının aşırı derecede alkollü olduğunu da ileri sürdü.
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'KLİPTE ÇIPLAK GEZEN KIZA MI İNANACAKLAR?'
Hatta fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendini savunmak için Emily Ratajkowski'nin adını duyurduğu Robin Thicke'nin müzik videosuna da göndermede bulunduğu ileri sürüldü. Leder'ın "O klipte çıplak gezen kızın kurban olacağına birilerinin inanmasını mı istiyorsunuz?" dediği de basına yansıyan iddialar arasında.