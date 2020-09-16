MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Dağ evindeki çekimde tacize uğradım'
GeriMagazin 'Dağ evindeki çekimde tacize uğradım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 13:28 | 

'Dağ evindeki çekimde tacize uğradım'

Gösteri dünyasında özellikle son dönemde ardı ardına yaşanan taciz itiraflarına bir yenisi daha eklendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1AĞIR TACİZ
Abone Olgoogle-news

AĞIR TACİZ

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, bir fotoğrafçı tarafından ağır şekilde taciz edildiğini anlattı. Ratajkowski olayın 2012 yılında meydana geldiğini belirtti.

Mega News Agency, Splash News

2O SIRADA ÇEKİMDEYDİK
Abone Olgoogle-news

O SIRADA ÇEKİMDEYDİK

O dönemde kariyerinin henüz başında olan 29 yaşındaki Ratajkowski, bir dergi için yapılan çekimde fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendisine dokunarak tacizde bulunduğunu itiraf etti.

3CANIMI ÇOK YAKTI
Abone Olgoogle-news

CANIMI ÇOK YAKTI

Emily Ratajkowski, Leder'ın kendisini öpüp öpmediğini hatırlamadığını fakat canını yakacak şekilde dokunarak taciz ettiğini belirtti. 

4FOTOĞRAFÇI İDDİALARI YALANLADI
Abone Olgoogle-news

FOTOĞRAFÇI İDDİALARI YALANLADI

Leder ise modelin bütün bu iddialarını yalanlayarak Ratajkowski'nin ileri sürdüğü tacizle ilgili ayrıntıların "çocukça" olduğunu savundu.

5OLAY DAĞ EVİNDE MEYDANA GELDİ
Abone Olgoogle-news

OLAY DAĞ EVİNDE MEYDANA GELDİ

Emily Ratajkowski, 2012 yılında editoryal bir çekim için Leder'ın New York yakınlarındaki Catskill dağlarında bulunan evine gittiklerini belirtti. Model, yanında o dönemdeki ajans temsilcisinin de olduğunu ekledi. Ratajkowski, o sırada fotoğrafçının aşırı derecede alkollü olduğunu da ileri sürdü.

6KLİPTE ÇIPLAK GEZEN KIZA MI İNANACAKLAR
Abone Olgoogle-news

'KLİPTE ÇIPLAK GEZEN KIZA MI İNANACAKLAR?'

Hatta fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendini savunmak için Emily Ratajkowski'nin adını duyurduğu Robin Thicke'nin müzik videosuna da göndermede bulunduğu ileri sürüldü. Leder'ın "O klipte çıplak gezen kızın kurban olacağına birilerinin inanmasını mı istiyorsunuz?" dediği de basına yansıyan iddialar arasında.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi