Bu hamilelik böyle bir yıl sürer

'BU HAMİLELİK BİR YIL SÜRER ARTIK' Onun bu tercihi de kimileri tarafından çok beğenilirken bazıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuluyor. Bu kesim, Ratajkowski'ye "hamileliğini dikkat çekmek için kullanıyor" şeklinde eleştiriler yöneltiyor.