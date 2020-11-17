İlk bebeğine hamile olan ünlü model ve oyuncunun kıyafet tercihleri tartışma yarattı.
Backgrid USA, Mega News Agency, Splesh News
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KIYAFETLERİ İLGİ ÇEKİYOR
Model ve oyuncu Emily Ratajkowski ve eşi Sebastian Beard McClard ilk bebeklerini bekliyor. Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan 29 yaşındaki model ve oyuncu Ratajkowski, son günlerde hamilelik kıyafetleriyle de ilgi çekiyor.
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İDDİALI KIYAFETLER GİYİYOR
Yaşadığı Los Angeles'ta sık sık yürüyüşe çıkan, evi ve bebeği için alışveriş yapan Ratajkowski, çarpıcı tasarımlara sahip hamile kıyafetleri giyiyor.
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KOCASININ ADININ BAŞ HARFİ
Ratajkowski ve McClard, önceki gün de Los Angeles'ta yürüyüşte görüntülendi. Çift, köpeklerini gezdirdi. Giderek büyüyen karnını gözler önüne seren Ratajkowski'nin, kocasının adı olan Sebastian'ın ilk harfini taşıyan bir kolye takması da dikkat çekti.
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ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ
Ratajkowski, o gezintide de yine iddialı bir kıyafet giydi. İşte bu da onun eleştiri oklarını üzerine çekmesinin önemli nedenlerinden biri.
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'BU HAMİLELİK BİR YIL SÜRER ARTIK'
Onun bu tercihi de kimileri tarafından çok beğenilirken bazıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuluyor. Bu kesim, Ratajkowski'ye "hamileliğini dikkat çekmek için kullanıyor" şeklinde eleştiriler yöneltiyor.
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İDDİALI TARZI ELEŞTİRİLİYOR
Kimileri "Bu hamilelik böyle bir yıl sürer" derken kimileri de "Sadece kendisi hamile kalmış gibi davrandığını" ileri sürüyor.
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BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEK İSTEMİYOR
Bebeğinin cinsiyetini, o dünyaya gelinceye kadar bilmek istemediğini söyleyen Ratajkowski "Bebeğimi cinsiyet kalıpları içinde büyütmek istemiyorum" sözleriyle de başka bir tartışmanın odağında yer almıştı.