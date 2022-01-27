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Emekli promosyonu ne kadar, hangi bankalar veriyor? İşte emekli promosyonu 2022 güncel teklifler

#Emekli Promosyon#Ssk#Bağkur

Emekli promosyonu miktarı ve anlaşmalı bankalar gündemde yer almaya devam ediyor. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokol çerçevesinde bankalar, aylıklarını kendi şubelerine transfer eden emeklilere promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini belirlenen bankadan alacak olan emeklilere çeşitli avantajlar sağlanıyor. Kamu ve özel bankalara 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişen emekli promosyon başvurusu yapacak olanların taahhütname vererek sözleşme imzalamaları önem arz edecek. Peki, emekli promosyonu hangi bankalar veriyor? İşte, güncel promosyon teklifleri ve ayrıntılar.

1/5Emekli promosyonu ne kadar, hangi bankalar veriyor İşte emekli promosyonu 2022 güncel teklifler

Emekli promosyonu veren bankaların 2022 yılı teklifleri belirlendi. Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler için hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği kamu ve özel bankalar tarafından açıklandı. Emeklileri müşteriler için promosyon yarışına giren bankalar, çeşitli nakit promosyon fırsatı sunacaklar. Promosyon başvuruları Bireysel İnternet Şube ve mobil uygulamalar üzerinden de yapılabilecek.

2/5EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

Yapı Kredi: Emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

TEB: Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

Denizbank: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üzerindekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.

3/5Emekli promosyonu ne kadar, hangi bankalar veriyor İşte emekli promosyonu 2022 güncel teklifler

Halkbank: 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

İş Bankası: Kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor.

Akbank: Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü için ise 2.500 TL promosyon ödeniyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını bankadan alanlara 2.000 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. Emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı için 250 TL nakit ödül veriyor.

4/5Emekli promosyonu ne kadar, hangi bankalar veriyor İşte emekli promosyonu 2022 güncel teklifler

ING: Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 3.750 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.

Ziraat Bankası: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.

Vakıfbank: 1.500 TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.

5/5Emekli promosyonu ne kadar, hangi bankalar veriyor İşte emekli promosyonu 2022 güncel teklifler

Şekerbank: Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor.

QNB Finansbank: Emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Maaşını taşıyana ayda iki kere diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme, internet bankacılığından ücretsiz EFT/TL havale gibi avantajlar sağlıyor.

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#Emekli Promosyon#Ssk#Bağkur