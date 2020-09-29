Emekli James Bond muhteşem mülkünü 100 milyon dolara satışa çıkarıyor

HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ 67 yaşındaki Pierce Brosnan ile 56 yaşındaki Keely Shaye Smith, bir dönem Hawai'de yaşadılar. Şimdi satışa çıkardıkları bu mülkün inşası ise onlar için bir hayalin gerçekleşmesiydi.