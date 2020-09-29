Emekli James Bond muhteşem mülkünü 100 milyon dolara satışa çıkarıyor

Beyazperdenin en yakışıklı James Bond'u olarak nitelendirilen Pierce Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith, göz kamaştıran mülklerini satışa çıkardı. Backgrid UKBrosnan'ın, James Bond'u canlandırdığı Tomorrow Never Dies adlı filmden ilham alarak yaptırdığı bu mülk için istenen fiyat ise 100 milyon dolar. Pierce Brosnan, 2000 yılında aslında iki farklı yapıdan oluşan bu kompleksin arsalarından birini 5.1 milyon dolara, diğerini de 2.25 milyon dolara satın almıştı.Okyanusun hemen kıyısında yer alan mülk çok geniş bir arazi üzerine kurulu. Komplekste yer alan iki ayrı binada toplam dokuz yatak odası ve 14 banyo bulunuyor.Mülkün arazisinde bazıları açık havada olmak üzere yedi tane şömine bulunuyor. Brosnan ile eşinin satışa çıkardığı bu mülkler aynı zamanda çevre dostu. Brosnan'ın satışa çıkardığı mülkün yüzme havuzunda ise tuzlu su bulunuyor. Havuzun çevresinde 20 kişilik bir oturma alanı ve bir de bar bulunuyor.Satış gerçekleştiğinde Brosnan'ın kasasına hatırı sayılır miktarda para girmesine neden olacak mülkün kendine özel sinema salonu, müzik odası, spor salonu ve spa'sı da bulunuyor.Mülkün hem bahçesinde hem de teraslarında çok sayıda oturma alanı da mevcut. Güneydoğu Asya mimarisinden esinlenen ve tasarımı da ona göre yapılan bu kompleksin esin kaynağı 1997 tarihli James Bond filmi Tomorrow Never Dies. Brosnan'ın bu göz kamaştırıcı kompleksi inşa ettirmesi 10 yıl sürdü.67 yaşındaki Pierce Brosnan ile 56 yaşındaki Keely Shaye Smith, bir dönem Hawai'de yaşadılar. Şimdi satışa çıkardıkları bu mülkün inşası ise onlar için bir hayalin gerçekleşmesiydi.