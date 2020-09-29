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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 17:30 | 

Emekli James Bond muhteşem mülkünü 100 milyon dolara satışa çıkarıyor

Ünlü oyuncu ve eşi iki binadan oluşan kompleksi satışa çıkardı.

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1GÖZ KAMAŞTIRAN MÜLK
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GÖZ KAMAŞTIRAN MÜLK

Beyazperdenin en yakışıklı James Bond'u olarak nitelendirilen Pierce Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith, göz kamaştıran mülklerini satışa çıkardı.

Backgrid UK

2100 MİLYON DOLAR İSTİYOR
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100 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Brosnan'ın, James Bond'u canlandırdığı Tomorrow Never Dies adlı filmden ilham alarak yaptırdığı bu mülk için istenen fiyat ise 100 milyon dolar.

3ÖNCE ARSA SATIN ALDI
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ÖNCE ARSA SATIN ALDI

 Pierce Brosnan, 2000 yılında aslında iki farklı yapıdan oluşan bu kompleksin arsalarından birini 5.1 milyon dolara, diğerini de 2.25 milyon dolara satın almıştı.

4DOKUZ YATAK ODASI
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DOKUZ YATAK ODASI

Okyanusun hemen kıyısında yer alan mülk çok geniş bir arazi üzerine kurulu. Komplekste yer alan iki ayrı binada toplam dokuz yatak odası ve 14 banyo bulunuyor.

5ÇEVRE DOSTU
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ÇEVRE DOSTU

Mülkün arazisinde bazıları açık havada olmak üzere yedi tane şömine bulunuyor. Brosnan ile eşinin satışa çıkardığı bu mülkler aynı zamanda çevre dostu. 

6YÜZME HAVUZUNDA TUZLU SU
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YÜZME HAVUZUNDA TUZLU SU

Brosnan'ın satışa çıkardığı mülkün yüzme havuzunda ise tuzlu su bulunuyor. Havuzun çevresinde 20 kişilik bir oturma alanı ve bir de bar bulunuyor.

7HER TÜR KONFOR VAR
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HER TÜR KONFOR VAR

Satış gerçekleştiğinde Brosnan'ın kasasına hatırı sayılır miktarda para girmesine neden olacak mülkün kendine özel sinema salonu, müzik odası, spor salonu ve spa'sı da bulunuyor.

8DIŞ ALANLARDA OTURMA İMKANI
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DIŞ ALANLARDA OTURMA İMKANI

Mülkün hem bahçesinde hem de teraslarında çok sayıda oturma alanı da mevcut.

9FİLMDEN ESİNLENDİ
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FİLMDEN ESİNLENDİ

 Güneydoğu Asya mimarisinden esinlenen ve tasarımı da ona göre yapılan bu kompleksin esin kaynağı 1997 tarihli James Bond filmi Tomorrow Never Dies. 

1010 YILDA İNŞA EDİLDİ
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10 YILDA İNŞA EDİLDİ

Brosnan'ın bu göz kamaştırıcı kompleksi inşa ettirmesi 10 yıl sürdü.

11HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ
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HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

67 yaşındaki Pierce Brosnan ile 56 yaşındaki Keely Shaye Smith, bir dönem Hawai'de yaşadılar. Şimdi satışa çıkardıkları bu mülkün inşası ise onlar için bir hayalin gerçekleşmesiydi. 

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