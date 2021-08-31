Emekli James Bond muhteşem evini 100 milyon dolara satışa çıkarmıştı: Kimse almazsa ben otururum!

HER TÜR KONFOR VAR Brosnan'ın, kasasına hatırı sayılır miktarda para girmesini sağlayacak olan ama elden çıkaramadığı mülkün kendine özel sinema salonu, müzik odası, spor salonu ve spa'sı da bulunuyor. Mülkün hem bahçesinde hem de teraslarında çok sayıda oturma alanı da mevcut.