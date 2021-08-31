Emekli James Bond muhteşem evini 100 milyon dolara satışa çıkarmıştı: Kimse almazsa ben otururum!
Sinemanın en yakışıklı 007 James Bond'u olarak tarihe geçen Pierce Brosnan, satışa çıkardığı evine bir türlü müşteri bulamadı.
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68 yaşındaki Brosnan, inşası 10 yılda tamamlanan muhteşem mülkünü bir yıl önce 100 milyon dolara satışa çıkardı. Fakat aradan geçen süre içinde hiçbir alıcı çıkmayınca bu kararından vazgeçti.
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İKİ BİNALIK KOMPLEKS
Brosnan'ın, Los Angeles bölgesinin en pahalı sekizinci evi olarak bilinen mülkü, aktörün rol aldığı Tomorrow Never Dies (Yarın Asla Ölmez) adlı James Bond filminden ilham alınarak inşa edilmişti. Pierce Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith'in göz kamaştıran mülkü iki binadan oluşan bir kompleks olarak inşa edildi.
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ÖNCE ARSA SATIN ALDI
Pierce Brosnan, 2000 yılında aslında iki farklı yapıdan oluşan bu kompleksin arsalarından birini 5.1 milyon dolara, diğerini de 2.25 milyon dolara satın almıştı.
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DOKUZ YATAK ODASI VE 14 BANYO
Okyanusun hemen kıyısında yer alan mülk çok geniş bir arazi üzerine kurulu. Komplekste yer alan iki ayrı binada toplam dokuz yatak odası ve 14 banyo bulunuyor.
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ÇEVRE DOSTU
Mülkün arazisinde bazıları açık havada olmak üzere yedi tane şömine bulunuyor. Brosnan ile eşinin satışa çıkardığı bu mülkler aynı zamanda çevre dostu.
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YÜZME HAVUZUNDA TUZLU SU
Brosnan'ın satışa çıkardığı mülkün yüzme havuzunda ise tuzlu su bulunuyor. Havuzun çevresinde 20 kişilik bir oturma alanı ve bir de bar bulunuyor.
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HER TÜR KONFOR VAR
Brosnan'ın, kasasına hatırı sayılır miktarda para girmesini sağlayacak olan ama elden çıkaramadığı mülkün kendine özel sinema salonu, müzik odası, spor salonu ve spa'sı da bulunuyor. Mülkün hem bahçesinde hem de teraslarında çok sayıda oturma alanı da mevcut.
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FİLMDEN ESİNLENDİ, 10 YILDA İNŞA EDİLDİ
Güneydoğu Asya mimarisinden esinlenen ve tasarımı da ona göre yapılan bu kompleksin esin kaynağı 1997 tarihli James Bond filmi Tomorrow Never Dies. Brosnan'ın bu göz kamaştırıcı kompleksi inşa ettirmesi 10 yıl sürdü.
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HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ
68 yaşındaki Pierce Brosnan ile 57 yaşındaki Keely Shaye Smith, bir dönem Hawai'de yaşadılar. Satışa çıkardıkları ama hiç alıcı bulamayan mülkün inşası ise onlar için bir hayalin gerçekleşmesiydi.