Elbisenin etiketi üzerinde kalmış

Ünlü oyuncu aceleyle giyinip çıkarken bu küçük ayrıntıyı gözden kaçırdı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
EVDEN ACELEYLE ÇIKTI
Milyonlarca insan gibi koronavirüs karantinasında olan ünlü oyuncu Nina Dobrev, önceki gün Los Angeles'taki evinden aceleyle çıkarken objektiflere takıldı.
BACKGRID USA
2
HIZLA ARABASINA YÜRÜDÜ
31 yaşındaki Dobrev'in ne maske ne de eldiven taktığı görüldü. Saçlarını iki örgü yapan Dobrev, bir yandan cep telefonunu kontrol ederken bir yandan da hızlı adımlarla arabasına doğru yürüdü.
3
BU AYRINTIYI ATLADI
Lacivert, mini etekli bir yazlık elbise giyen Nina Dobrev, elbiseyle ilgili bir ayrıntıyı ise gözden kaçırdı.
4
ETİKET ÜZERİNDE KALMIŞ
Elbisenin etiketi, arka kasımda görünür şekilde duruyordu. Uzun saçlarını da açık bırakmadığı için bu etiket, uzaktan çekilen paparazzi fotoğraflarında bile dikkat çekti.
5
ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI
Kıyafetini spor ayakkabılarla tamamlayan Nina Dobrev, hızlı bir şekilde arabasına binerek uzaklaştı.
6
İLGİNÇ YORUMLAR
Dobrev'in elbiseyle ilgili bu unutkanlığı da sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Bazıları o elbiseyi tasarlayanın reklamını yaptığını ileri sürerken bazıları da "Belki de bir kez giyip başkasına hediye edecektir" diye görüş bildirdi.