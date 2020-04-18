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Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 10:35,

Elbisenin etiketi üzerinde kalmış

Ünlü oyuncu aceleyle giyinip çıkarken bu küçük ayrıntıyı gözden kaçırdı.

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1EVDEN ACELEYLE ÇIKTI

EVDEN ACELEYLE ÇIKTI

Milyonlarca insan gibi koronavirüs karantinasında olan ünlü oyuncu Nina Dobrev, önceki gün Los Angeles'taki evinden aceleyle çıkarken objektiflere takıldı.

BACKGRID USA

2HIZLA ARABASINA YÜRÜDÜ

HIZLA ARABASINA YÜRÜDÜ

31 yaşındaki Dobrev'in ne maske ne de eldiven taktığı görüldü. Saçlarını iki örgü yapan Dobrev, bir yandan cep telefonunu kontrol ederken bir yandan da hızlı adımlarla arabasına doğru yürüdü.

3BU AYRINTIYI ATLADI

BU AYRINTIYI ATLADI

Lacivert, mini etekli bir yazlık elbise giyen Nina Dobrev, elbiseyle ilgili bir ayrıntıyı ise gözden kaçırdı.

4ETİKET ÜZERİNDE KALMIŞ

ETİKET ÜZERİNDE KALMIŞ

Elbisenin etiketi, arka kasımda görünür şekilde duruyordu. Uzun saçlarını da açık bırakmadığı için bu etiket, uzaktan çekilen paparazzi fotoğraflarında bile dikkat çekti. 

5ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Kıyafetini spor ayakkabılarla tamamlayan Nina Dobrev, hızlı bir şekilde arabasına binerek uzaklaştı.

6İLGİNÇ YORUMLAR

İLGİNÇ YORUMLAR

Dobrev'in elbiseyle ilgili bu unutkanlığı da sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Bazıları o elbiseyi tasarlayanın reklamını yaptığını ileri sürerken bazıları da "Belki de bir kez giyip başkasına hediye edecektir" diye görüş bildirdi.

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