Elbisenin etiketi üzerinde kalmış

İLGİNÇ YORUMLAR Dobrev'in elbiseyle ilgili bu unutkanlığı da sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Bazıları o elbiseyi tasarlayanın reklamını yaptığını ileri sürerken bazıları da "Belki de bir kez giyip başkasına hediye edecektir" diye görüş bildirdi.