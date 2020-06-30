Elbiseli yat turu

Bir süredir mutlu beraberliklerini sürdüren futbolcu Cristiano Ronaldo ve model sevgilisi Georgina Rodriguez, tatile çıktı. Backgrid UKÇift, kuşaklar boyu hafızalarda yer eden I Found My Love in Portofino şarkısının da ithaf edildiği. İtalya'nan ünlü tatil bölgesi Portofino'da görüntülendi.Ronaldo ve Rodriguez, lüks bir yatla tura çıktı. Çiftin çocukları yanlarında görülmezken, bir grup arkadaşları onlara eşlik etti.Gün boyu denize girip güneşlenen grup bir ara da yatın güvertesinde uzun bir yemek yedi.Bu arada Ronaldo'nın sevgilisi Georgina Rodriguez'in yat turunda çeşit çeşit elbiseler giydiği ve denize girmediği görüldü.Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriuez, dört çocuklu geniş bir aile olarak hayatlarını sürdürüyor. Çiftin ilişkilerinden bir kızı dünyaya geldi. Ronaldo'nun taşıyıcı anne aracılığıyla baba olan Ronaldo'nun diğer çocuklarına da Rodriguez annelik yapıyor.