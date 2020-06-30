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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 09:20,

Elbiseli yat turu

Ünlü çift bir grup arkadaşlarıyla birlikte "aşk şehrinde" tekne turuna çıktı.

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Bir süredir mutlu beraberliklerini sürdüren futbolcu Cristiano Ronaldo ve model sevgilisi Georgina Rodriguez, tatile çıktı.

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Çift, kuşaklar boyu hafızalarda yer eden "I Found My Love in Portofino" şarkısının da ithaf edildiği. İtalya'nan ünlü tatil bölgesi Portofino'da görüntülendi.

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Ronaldo ve Rodriguez, lüks bir yatla tura çıktı. Çiftin çocukları yanlarında görülmezken, bir grup arkadaşları onlara eşlik etti.

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Gün boyu denize girip güneşlenen grup bir ara da yatın güvertesinde uzun bir yemek yedi.

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Bu arada Ronaldo'nın sevgilisi Georgina Rodriguez'in yat turunda çeşit çeşit elbiseler giydiği ve denize girmediği görüldü.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriuez, dört çocuklu geniş bir aile olarak hayatlarını sürdürüyor.

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Çiftin ilişkilerinden bir kızı dünyaya geldi. Ronaldo'nun taşıyıcı anne aracılığıyla baba olan Ronaldo'nun diğer çocuklarına da Rodriguez annelik yapıyor.

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