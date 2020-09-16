Ekrem Gökkaya kimdir, hastalığı ne? İşte Ekrem Gökkaya’nın oynadığı filmler
Yeşilçam filmlerinin usta oyuncularından 86 yaşındaki Ekrem Gökkaya yoğun bakıma alındığı haberleriyle gündeme geldi. Eşi ile birlikte Bartın’ın tatil beldesi İnkumu’nda yaşayan Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Ekrem Gökkaya, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor. Peki, Ekrem Gökkaya kimdir, hastalığı ne? İşte Ekrem Gökkaya’nın oynadığı filmler...
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1
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Üç kardeşin en küçüğü olan Ekrem Gökkaya, babasının memuriyeti dolayısıyla 1934 yılında Konya’da dünyaya geldi. Orta okulun yarısından sonra ailenin İstanbul’a göçü nedeniyle tahsiline Üsküdar Paşakapı Orta Okulu, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı.İlk kez 1959 yapımı Ömrüm böyle geçti isimli bir filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi oyuncularla çalıştı.
2
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Sinemaya, 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı Koltuk belası isimli filme kadar 200 civarı sinema ve tv filminde oyuncu prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı. Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı. Kemal Sunal Arzu Film’den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan kişi Ekrem Gökkaya’dır. Alev Gökkaya ile evli olan Ekrem Gökkaya mesleği bıraktıktan sonra eşinin memleketi Bartın‘a yerleşti.