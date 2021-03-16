Efsane oyuncu adım atamaz hale geldi: Hayranları geçit vermedi
Sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olan ünlü oyuncu film setine gitmeye çalışırken görüntülendi. Kapının önünde onun çıkmasını bekleyen hayranları kelimenin tam anlamıyla ona geçit vermedi.
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YAŞAYAN EFSANE
Sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olan ünlü oyuncu film setine gitmeye çalışırken görüntülendi. Kapının önünde onun çıkmasını bekleyen hayranları kelimenin tam anlamıyla ona geçit vermedi.
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HAYRANLARI OTELİN ÖNÜNDE BEKLİYOR
Sinemada birçok unutulmaz karakter yaratan 80 yaşındaki Al Pacino şu sıralarda House Of Gucci adlı filmin çekimleri için İtalya'da bulunuyor. Filmin önemli karakterlerinden birini canlandıran oyuncuya hayranları da bir türlü rahat vermiyor.
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KORUMALAR ZOR UZAKLAŞTIRDI
Al Pacino önceki gün de otelden çıkıp sete giderken görüntülendi. Kaldığı otelin önünde onun giriş çıkışını bekleyen hayranları bir yandan imza alıp bir yandan fotoğraf çektirmeye çalıştı. Al Pacino da onları kırmadan teker teker imza dağıtıp fotoğraf çektirdi. Fakat hayranlarıyla başa çıkamayınca korumaları imdadına yetişti ve eşlik ederek arabaya götürdü.
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80 YAŞINDA VE KAMERA KARŞISINDA
Al Pacino, yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği House of Gucci adlı filmin çekimleri için birkaç haftadır Milano'da bulunuyor. Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto'nun da aralarında bulunduğu güçlü bir kadronun rol aldığı filmde Al Pacino, moda devi Maurizio Gucci'nin amcası Aldo Gucci'yi canlandırıyor.
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AİLE İÇİNDE ÇALKANTILAR
Moda devi Gucci şirketi, sektördeki en parlak günlerini yaşarken bir yandan da aile içinde çalkantılar sürüp gidiyordu. İşte Al Pacino'nun canlandırdığı Aldo Gucci de ailenin en inişli çıkışlı hayat yaşayan üyelerinden biri. Tam kariyerinde zirveye ulaşmışken, 7 milyon dolarlık bir vergi yolsuzluğuna karışıp 81 yaşında hapse girdi ve yerine de House of Gucci adlı filme esin kaynığı olan yeğeni Maurizio geçti. Al Pacino filmde ailenin bu en dikkat çeken ve en karışık hayat sürdüren üyelerinden birine hayat veriyor. Aldo'nun oğlu ise elbette bu durumdan hoşlanmadı. Öyle ki, şirketin yönetim kurulu toplantılarında kuzenine kül tablaları fırlatmaya kadar götürdü işi. O dönemde Maurizio Gucci de çekimleri şu sıralarda devam eden filme esin kaynağı olan kadınla, bir kamyon şoförünün kızı olan Patrizia Reggiani ile evlendi. Ondan sonra da filme esin kaynağı olan çarpıcı olaylar meydana geldi.
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KARA DUL'U LADY GAGA CANLANDIRIYOR
2018 yılında Bradley Cooper ile kamera karşısına geçtiği A Star Is Born adlı filmdeki performansıyla tam not alan Lady Gaga, modern çağların en ilginç figürlerinden biri olan Patrizia Reggiani'yi yani moda devi Gucci'nin torunu Maurizio Gucci'yi, sırf aldatılmanın intikamını almak için kiralık katil tutup öldürten eski eşini canlandırıyor. İtalyan basınında "kara dul" olarak anılan Patrizia Reggiani'yi beyazperdeye taşımak için de saçını koyu renge boyatan Lady Gaga, kıyafeti ve makyajıyla da Reggiani'yi şaşırtan bir benzerlikle canlandırıyor. Lady Gaga'nın filmdeki rol arkadaşı ise geçen sezon A Marriage Story'deki performansıyla büyük sükse yapan Adam Driver.
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KİTAP UYARLAMASI
"The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" adlı kitaptan uyarlanan film, Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani'nin ilişkilerinin çarpıcı bölümlerini beyazperdeye taşıyor. Filmin senaryosunda ise Roberto Bentivegna'nın imzası var. Daha çekimleri aşamasında çok konuşulan House of Gucci adlı filme konu olan Patricia Reggiani'ye gelirsek... Onun hayatı en klişe tabiriyle gerçekten de filmlere konu olacak türden.
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İŞ GEZİSİ DEYİP SEVGİLİSİYLE KAÇTI
İtalyan moda devi Gucci'nin kurucusunun torunu olan Maurizio Gucci ile Patrizia Reggiani, 1973 yılında evlendiler. İki çocuk sahibi olan çift, lüks, gösterişli hayatları, katıldıkları gösterişli partiler derken hep göz önünde bir yaşam sürdü. Fakat 1985 yılında Maurizio Gucci'nin "bir iş gezisine gidiyorum" deyip evden çıkmasıyla her şey tepetaklak oldu.. Aslında Gucci'nin iş gezisine gittiği yalandı, genç bir kadınla kaçıp ailesini ve eşini terk etmişti. Fakat bu beklenmedik durum Patrizia Reggiani'nin hızlı ve gösterişli yaşam tarzını değiştirmedi. İki çocuğuyla terk edilen Reggiani ile Maurizio Gucci, 1991 yılında resmi olarak boşandılar. Patrizia Reggiani, bu boşanmanın ardından 500 bin dolar tazminat aldı. Ama onun için bu defter kapanmadı.
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BEYİN TÜMÖRÜNÜ YENDİ
Boşanmadan bir yıl sonra Patrizia Reggiani; beyninde bir tümör bulunduğunu öğrendi. Durum riskli olsa da başarılı bir tedaviyle tekrar eski hayatına döndü.Boşandıktan iki yıl sonra, 1993'te Maurizio Gucci dedesinden kalan dev şirketin hisselerini 170 milyon dolara bir Bahreyn merkezli şirkete sattı. Bu sırada yeni bir evlilik yapmaya hazırlandığı da duyuldu. Fakat ne yazık ki bu evlilik sadece bir iddia olarak kaldı. Çünktü Patrizia Reggiani, bir medyumdan da destek alarak kiralık katil tuttu ve eski kocası Maurizio Gucci'yi öldürttü. Eski eşi öldükten saatler sonra da o dönemdeki sevgilisini kovup onun lüks evine yerleşti. Bu arada Reggiani'nin kiralık katile 300 bin euro ödediği haberleri de basına yansımıştı.
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KİRALIK KATİL TUTUP KOCASINI ÖLDÜRTTÜ
Tam Reggiani, hayatını yoluna koyup intikamını da aldığını düşünürken, kiralık katil bulma konusunda ona yardımcı olduğu ileri sürülen medyum, polise olup biten her şeyi anlattı. Reggiani tutuklandı. Kiralık katil tutmasının nedeni sorulduğunda da "gözlerinin iyi görmediğini ve Gucci'yi öldürecek kurşunu ıskalamak istemediğini" anlattı.Yargılandı ve 29 yıl hapis cezası aldı. İşte o sırada da Gucci için tasarım yapan Tom Ford, öldürülen patronunun intikamını alır gibi, tasarladığı Gucci kelepçelerini vitrine koydu.
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CEZASI 26 YILA İNDİRİLDİ
Patrizia Reggiani, her ne kadar 1998 yılında 29 yıl hapse mahkum olsa da cezası 26 yıla indirildi. 2011'de de gündüzleri cezaevinden çıkıp çalışmasına izin verildi. Fakat " Hayatımda hiç çalışmadım, hapiste kalmayı tercih ederim" diyerek bunu reddetti. İki yıl sonra ise aynı fırsattan yararlanarak bir mücevher mağazasında ve bir yardım kuruluşunda çalışmaya başladı.
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CEZAEVİNDEN MİLYONER OLARAK ÇIKTI
2017 yılında iyi halden tahliye edilen Patrizia Reggiani, Maurizio Gucci'nin ölümünden iki yıl önce kendisine yılda 1 milyon euro ödeme yapılmasını garanti altına aldığı anlaşmanın geçerliliğinin sürdüğü de istinaf mahkemesi tarafından açıklandı. Hatta Reggiani'nin cezaevinde geçirdiği yıllar için de Gucci'nin mirasından 20 milyon euro alacağı da belirtildi. Reggiani, geçtiğimiz haftalarda böyle görüntülendi. Hayatı filme esin kaynağı olan Reggiani şu anda 72 yaşında.