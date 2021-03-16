Efsane oyuncu adım atamaz hale geldi: Hayranları geçit vermedi

AİLE İÇİNDE ÇALKANTILAR Moda devi Gucci şirketi, sektördeki en parlak günlerini yaşarken bir yandan da aile içinde çalkantılar sürüp gidiyordu. İşte Al Pacino'nun canlandırdığı Aldo Gucci de ailenin en inişli çıkışlı hayat yaşayan üyelerinden biri. Tam kariyerinde zirveye ulaşmışken, 7 milyon dolarlık bir vergi yolsuzluğuna karışıp 81 yaşında hapse girdi ve yerine de House of Gucci adlı filme esin kaynığı olan yeğeni Maurizio geçti. Al Pacino filmde ailenin bu en dikkat çeken ve en karışık hayat sürdüren üyelerinden birine hayat veriyor. Aldo'nun oğlu ise elbette bu durumdan hoşlanmadı. Öyle ki, şirketin yönetim kurulu toplantılarında kuzenine kül tablaları fırlatmaya kadar götürdü işi. O dönemde Maurizio Gucci de çekimleri şu sıralarda devam eden filme esin kaynağı olan kadınla, bir kamyon şoförünün kızı olan Patrizia Reggiani ile evlendi. Ondan sonra da filme esin kaynağı olan çarpıcı olaylar meydana geldi.