EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) bu akşam neden yok, bitti mi? Oktay Kaynarca sosyal medyadan veda etti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümleri merakla beklenirken Oktay Kaynarca'dan gelen veda paylaşımı soru işaretlerine neden oldu. Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yerine bugün "Greenland: Son Sığınak" isimli yabancı film ekranlarda olacak. Daha önce yapılan açıklamada EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) yeni sezonu için tarih verilmişti. Peki, EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) bu akşam neden yok, bitti mi?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonu beklenirken maceranın sona erdiği haberi geldi. İlk olarak 26 Ekim'de yayınlanması beklenen dizinin bittiği açıklandı. Açıklamayı ise dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaptı. Açıklamasıyla Twitter'da gündem olan Kaynarca, veda paylaşımında "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…" sözleriyle izleyicisine veda etti.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ına hayat veren Oktay Kaynarca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dizinin bittiğini duyurdu. Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; “At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han....
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…" ifadelerini kullandı.
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EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.