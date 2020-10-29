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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 16:14 | 

Babaanne yemeğe gitti

52 yaşına gelmesine ve beş çocuk, bir torun sahibi olmasına rağmen yıllara meydan okuyan yıldız arkadaşlarıyla çıktığı öğle yemeğinde böyle görüntülendi.

Backgrid USA, Instgram

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Uzun süredir sosyal medyada da hemcinsleriyle formda kalma sırlarını paylaşan yıldız, iddialı elbisesiyle dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu Eddie Murphy'nin eski eşi ve beş çocuğunun annesi Nicole Murphy, önceki gün Batı Hollywood'da öğle yemeği yemek için gittiği restorana girerken görüntülendi. 

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 52 yaşındaki Murphy, görüntülendiğini fark etmesine rağmen hiç tepki vermeden restorana girdi. 52 yaşındaki beş çocuk ve bir torun sahibi Nicole Murphy'nin iddialı kıyafeti de dikkat çekti. 

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Nicole Murphy ile Eddie Murphy, 1993 yılında evlendi. Çiftin birlikteliğinden beş çocukları dünyaya geldi. Fakat Murphy çifti, 2006 yılında evliliklerini bitirdi.

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Çiftin en küçük çocuğu olan 27 yaşındaki Miles kısa bir süre önce sevgilisinden bir kız çocuğu sahibi oldu. Murphy de böylece bir kız torun babaannesi oldu. 

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Nicole Murphy, sosyal medya hesabından zaman zaman torunuyla çektiği fotoğraflarını paylaşıyor.

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