Babaanne yemeğe gitti

Uzun süredir sosyal medyada da hemcinsleriyle formda kalma sırlarını paylaşan yıldız, iddialı elbisesiyle dikkat çekti.Ünlü oyuncu Eddie Murphy'nin eski eşi ve beş çocuğunun annesi Nicole Murphy, önceki gün Batı Hollywood'da öğle yemeği yemek için gittiği restorana girerken görüntülendi. 52 yaşındaki Murphy, görüntülendiğini fark etmesine rağmen hiç tepki vermeden restorana girdi. 52 yaşındaki beş çocuk ve bir torun sahibi Nicole Murphy'nin iddialı kıyafeti de dikkat çekti. Nicole Murphy ile Eddie Murphy, 1993 yılında evlendi. Çiftin birlikteliğinden beş çocukları dünyaya geldi. Fakat Murphy çifti, 2006 yılında evliliklerini bitirdi.Çiftin en küçük çocuğu olan 27 yaşındaki Miles kısa bir süre önce sevgilisinden bir kız çocuğu sahibi oldu. Murphy de böylece bir kız torun babaannesi oldu. Nicole Murphy, sosyal medya hesabından zaman zaman torunuyla çektiği fotoğraflarını paylaşıyor.