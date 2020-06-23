Eda Ece yeni yaşını teknede kutladı

30’uncu yaşını Bodrum tatilinde Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’nin sürpriziyle kutlayan Eda Ece, bir gün sonra sevgilisi Buğrahan Tuncer ve arkadaşlarıyla mavi tura çıktı.
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GÖZLERİM DOLDU
Bodrum’da tatil yapan Eda Ece, 30’uncu yaş gününde Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’nin renkli sürpriziyle karşılaştı. İki ünlü oyuncu, ellerinde balonlarla bir anda karşısına çıktıkları Ece’yi çok mutlu etti. Eda Ece ikiliyle fotoğraflarını sosyal medyada “Onları karşımda görünce gözlerim doldu” notuyla paylaştı.
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KEYİFLİ BİR GÜN
Eda Ece ertesi gün de sevgilisi Buğrahan Tuncer ve arkadaşlarıyla tekneye binip denize açıldı.
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Yeni yaş kutlamasına teknede devam eden güzel oyuncu, yakınlarıyla keyifli bir gün geçirdi.
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Cennet Koyu’na demirlenen tekneden sık sık suya atlayan Eda Ece, bol bol yüzüp güneşlendi.