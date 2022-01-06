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GeriTelevizyon Ecevit Anladı nasıl öldü? Müge Anlı'ya konu olan Ecevit Anladı cinayetinin detayları...Öldükten 12 gün sonra mezarı açıldı
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Televizyon
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 10:33 | 

Ecevit Anladı nasıl öldü? Müge Anlı'ya konu olan Ecevit Anladı cinayetinin detayları...Öldükten 12 gün sonra mezarı açıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Erol Karadağ ile kavga sırasında başını yere çarpan Ecevit Anladı, 2 gün sonra evde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 12 gün sonra mezarı açılan Ecevit Anladı'nın başına aldığı darbe sonucu beyin kanamasından öldüğü belirlendi. Gerçeği günler sonra öğrenen Ecevit Anladı’nın eşi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Peki, Ecevit Anladı nasıl öldü? İşte Ecevit Anladı cinayetinin detayları...

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İlçeye bağlı Çerikli beldesinde oturan Ecevit Anladı, geçen 16 Aralık'ta bilinmeyen nedenle Erol Karadağ ile kavga etti. Kavga sırasında yere düşen Ecevit Anladı, başını çarptı. Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavgadan 2 gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ecevit Anladı, yakınları tarafından toprağa verildi.
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Yakınları cenazeyi toprağa verdikten bir süre sonra Ecevit Anladı'nın E.K. ile kavga ettiğini öğrenince, bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarmaya şikayette bulundu.
312 GÜN SONRA MEZARI AÇILDI

12 GÜN SONRA MEZARI AÇILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Ecevit Anladı'nın mezarı açılarak otopsi yapıldı. Otopsi sonucu Ecevit Anladı'nın başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Erol Karadağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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