Ecevit Anladı nasıl öldü? Müge Anlı'ya konu olan Ecevit Anladı cinayetinin detayları...Öldükten 12 gün sonra mezarı açıldı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Erol Karadağ ile kavga sırasında başını yere çarpan Ecevit Anladı, 2 gün sonra evde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 12 gün sonra mezarı açılan Ecevit Anladı'nın başına aldığı darbe sonucu beyin kanamasından öldüğü belirlendi. Gerçeği günler sonra öğrenen Ecevit Anladı’nın eşi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Peki, Ecevit Anladı nasıl öldü? İşte Ecevit Anladı cinayetinin detayları...
İlçeye bağlı Çerikli beldesinde oturan Ecevit Anladı, geçen 16 Aralık'ta bilinmeyen nedenle Erol Karadağ ile kavga etti. Kavga sırasında yere düşen Ecevit Anladı, başını çarptı. Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavgadan 2 gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ecevit Anladı, yakınları tarafından toprağa verildi.
12 GÜN SONRA MEZARI AÇILDI
Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Ecevit Anladı'nın mezarı açılarak otopsi yapıldı. Otopsi sonucu Ecevit Anladı'nın başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Erol Karadağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.