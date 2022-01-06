Ecevit Anladı nasıl öldü? Müge Anlı'ya konu olan Ecevit Anladı cinayetinin detayları...Öldükten 12 gün sonra mezarı açıldı

İlçeye bağlı Çerikli beldesinde oturan Ecevit Anladı, geçen 16 Aralık'ta bilinmeyen nedenle Erol Karadağ ile kavga etti. Kavga sırasında yere düşen Ecevit Anladı, başını çarptı. Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavgadan 2 gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ecevit Anladı, yakınları tarafından toprağa verildi.