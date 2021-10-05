Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşaladı
Ece Ronay ifşa haberleriyle gündemde. Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti. Paylaşımlar sosyal medyada ses getirdi. Peki, Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? İşte ifşa haberleriyle gündem olan Ece Ronay hakkında bilgiler...
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Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk olarak yayınladığı videolar ve paylşımlarla tanınan Genç sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.
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Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.
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1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mesajları ifşalayan Ece Ronay, şu ifadeleri kullandı: "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte."