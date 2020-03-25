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Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 08:21, /

Ebru Şancı: Eşim evde olduğu için sürekli tartışıyoruz, katları ayırdık!

Ebru Şancı 2014 yılında aşk yaşamaya başladığı Alparslan Öztürk ile 2015'te Belçika'da evlenmiş podyumlara veda etmişti... Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirdi.

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1BODRUMA TAŞINDILAR

BODRUM'A TAŞINDILAR

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'i corona virüs sebebeiyle erteleyince çift kızlarını da alıp Bodrum'daki yazlıklarına taşındı.

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Ebru şancı Instagram'da paylaştığı videoda eşine "Artık karantinadasın. İki seçeneğin var. A şıkkı: Benimle ve kızlarınla olacaksın" dedi. Alparslan Öztürk, Ebru Şancı'nın sözünü bitirmesini beklemeden "Kesinlikle B şıkkı" yanıtını verdi.

3YAN YANA OLMUYOR

'YAN YANA OLMUYOR'

Eşi ile sürekli tartışmaya başladıklarını söyleyen Ebru Şancı, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı:

"Alparslan, Göztepespor'da oynadığı için haftanın 5 günü İzmir'deydi. İki haftada bir de deplasmana gidiyordu. Fazla görüşemiyorduk."

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"Salgın korkusundan İstanbul'daki gelinlik atölyemi geçici olarak kapattım. Birlikte Bodrum'a geçtik. Ama aynı evde bu kadar uzun süre yan yana kalmaya alışık değilmişiz. Sürekli tartışıp, sürtüşüyoruz. Allah'tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık"

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