Ebru Şallı'ya yapılan vicdansızlık

Cengiz Semercioğlu: Ebru Şallı’nın oğlunun hastalığı bundan 2 yıl önce Seren’le program yaparken, daha kimse bilmeden ‘özel haber’ olarak gelmişti önüme. “Böyle özel haber olmaz olsun, kesinlikle haber yapmayacağız. Ebru’ya da bu sorulmayacak” demiştim. Yapmadık da.



Ebru da bunu 7-8 ay öncesine kadar hiç konuşmadı. Acısını, sorununu kendi yaşadı. Bunu duygu sömürüsü yapsa, ekranlara çıkıp gözyaşı dökse, pekala mağdur kadın olabilirdi. Bir anneyi parçaladığınız kılıcınız daha mı az keskin olacaktı o zaman?



Ömür Gedik: Toplum olarak ünlülerin acılarına ortak olmayı seviyoruz. Kimisi bunu toplumla paylaşıyor, kimisi ise Ebru Şallı örneğinde olduğu gibi özelinde saklıyor. Bu farklı tercihleri acıyı farklı kılmıyor ama. Acı aynı acı. Ebru ve Harun, bir annenin, bir babanın başına gelebilecek en kötü şeyi yaşadı. Allah sabır ve dayanma gücü versin.