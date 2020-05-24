Ebru Şallı'dan yürek yakan talep

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; eski manken, Ramazan Bayramı'nda Pars'ın Kilyos'ta bulunan mezarını ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı. 'Ponçik' dediği oğlunu bayramda yalnız bırakmak istemeyen Şallı'nın başvurusu, "En acı talep" dedirtti.