Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Ponciğim bizi izliyor, lütfen ağlamayın!

“İnsanlardan anlayış bekliyorum, destek olmalarını bekliyorum. Yaşanan çok kötü bir şey ve daha vicdanlı olmalıyız. Bunu yaşayan anne ve babalara destek olmalıyız çok büyük bir acı Allah kimseye yaşatmasın. Beni artık bu saatten sonra kimse kızdırıp üzemez”