Duygu Çelikten olayının detayları: Duygu Çelikten nasıl öldü, katili kim?
Duygu Çelikten olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten’in katili bulundu. Çelikten’in birlikte yaşadığı Veli Ünder tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bıçaklanmış cansız bedeni toprağa gömülmüş halde bulunan Duygu Çelikten'in katil zanlısının itiraf ettiği öğrenildi. Peki, Duygu Çelikten nasıl öldü, katili kim? İşte Duygu Çelikten olayının detayları…
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1
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül günü evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Kızlarından haber alamayan aile, Müge Anlı’nın programına katılarak, kızlarının bulunması için çağrıda bulunmuştu.
2
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BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ
Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, kadının cesedini, 20 Eylül günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Çelikten'in bedeninin de çürümeye başladığı belirlendi. Polis, cinayetin tek zanlısı ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
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KATİLİ YAKALANDI
• Veli Ünder, polis ekiplerince 29 Ekim’de akşam saatlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda bulunan bir kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Veli Ünder’in ilk sorgusunda, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Fethiye'de ormanlık alandaki bir kulübede saklandığı öğrenilen Veli Ünder’in cinayeti şu sözlerle itiraf ettiği öğrenildi: "Üzerine ev almak istedim. Evi aldım ama onun üstüne tapulamadığım için aramızda kavga çıktı. Tartışma şiddetlenince bana çok hakaret etti, ben de dayanamayıp öldürdüm."