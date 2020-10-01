Duygu Çelikten olayının detayları: Duygu Çelikten nasıl öldü, katili kim?

KATİLİ YAKALANDI • Veli Ünder, polis ekiplerince 29 Ekim’de akşam saatlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda bulunan bir kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Veli Ünder’in ilk sorgusunda, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Fethiye'de ormanlık alandaki bir kulübede saklandığı öğrenilen Veli Ünder’in cinayeti şu sözlerle itiraf ettiği öğrenildi: "Üzerine ev almak istedim. Evi aldım ama onun üstüne tapulamadığım için aramızda kavga çıktı. Tartışma şiddetlenince bana çok hakaret etti, ben de dayanamayıp öldürdüm."