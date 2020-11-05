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HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın konuştuğu kadın... Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye!
GeriEkonomi Dünyanın konuştuğu kadın... Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye!
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 09:30 | 

Dünyanın konuştuğu kadın... Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye!

Dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinden birinin sahibi... Hayat hikayesiyle pek çok girişimciye ilham veriyor.

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Dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinin birinin sahibi olan Daniele Henkel'in hayat hikayesi, alışılagelmişin dışında.

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Hayatı bir anda değişen bu ünlü iş kadını, her zaman bir umut olduğunu ve vazgeçmeden çalışmanın önemini vurguluyor adeta.

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Henkel'in hayatında olanlar ve bu güne gelmesindeki adımlar şu şekilde...

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İç savaşın gölgesinde

Cezayir'de ailesiyle birlikte sıradan ancak mutlu bir hayat sürerken, 1990 yılında gelişen iç savaş, Cezayir'i karıştırmıştı.

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Bu savaştan kurtulmak için Kanada'ya göçen ailesi, yeni bir hayata başlamak zorunda kaldı.

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Babasını hiç görmedi

Daniele Henkel, hayatı boyunca babasını hiç görmedi.

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Faslı annesi ile 18 yaşına kadar birlikte yaşayan Henkel, baba sevgisini her zaman hissetti.

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Ayrıca Henkel, 18 yaşına geldiğinde annesi tarafından evlendirilmek istendi.

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İstenmeyen evlilik, sonrasında mutluluk

18 yaşında evlenmeyi hiç istemeyen Henkel, zoraki evliliğe rağmen mutlu olmayı başardı.

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Kocasını kısa süre sonra sevmeye başlayan iş kadını 4 çocuk sahibi oldu.

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Zor yıllar

Kocası ile birlikte Kanada'da yaşamaya başlayan Henkel, eşiyle birlikte uzun süre iş sorunu yaşadı.

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Mülteci konumunda bu ülkede hayatını geçindirmeye çalışan Daniele, eşinden ayrılmak durumunda kaldı.

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Sonrasında büyük bir risk alarak ticarete atılma kararı aldı.

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Kendi kültüründen beslendi

Daniele Henkel'in ticarete ilk atıldığında satmaya karar verdiği ürün oldukça ilginç.

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Doğu kültüründe bulunan kese, Henkel'in zeki ve cesur ticaret aklıyla Kanada'da satılmaya başlandı.

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Bunun için büyük emek harcayan Cezayirli iş kadını, kapı kapı dolaşarak ürününü satmaya çalıştı.

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Güzellik sektöründe büyümeye başladı

Kese ile birlikte güzellik sektöründe fark yaratan Daniele Henkel, kadınların ilgilendikleri kozmetik ürünlerinin neler olduklarını tespit ederek bunları kendi yorumuyla birleştirdi.

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Bir süre sonra bu alanda bilinen bir isim oldu. Henkel, büyüyen işlerini idare etmek için bir ofis kiraladı.

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Kadının gücünü vurguladı

Ürünlerini pazarlamaya çalışırken, kadın ruhuna yönelik bir dil ve strateji kullanan Daniele Henkel, zarif kokular, makyaj malzemeleri ve diğer kozmetik ürünleri ile yelpazesini geliştirdi.

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Henkel, şu anda dünyanın en önemli girişimci ve yatırımcılarından biri olarak gösteriliyor.

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Ünlü iş kadını, iş dünyasında kadının gücünü bir kez daha ispatlamış durumda.

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