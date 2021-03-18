Doya Doya Moda Emel kimdir, kaç yaşında? Emel Başkan’ın oynadığı diziler
Doya Doya yarışmacılarından olan Emel Başkan merak edilen isimlerden biri. Emel Başkan’ın kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler araştırılıyor. İşte 1989 doğumlu olduğunu dile getiren Emel hakkında merak edilenler
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Doya Doya Moda Emel ile ilgili bilgiler araştırılıyor. All Star yarışması ile ekranlara geri dönen Emel Başkan daha önce Yemin dizisinde rol almış. 1989 doğumlu olan yarışmacı aslen Konyalı.
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DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?
Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.
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Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.
Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.