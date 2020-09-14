Doğuştan ünlüydü: İki yıldır 120 tavukla bir çiftlikte yaşıyor

DOĞDUĞUNDAN BERİ ÜNLÜ Annesinin benzersiz güzelliğinin izlerini hala yüz hatlarında taşıyor. O da çok genç yaşında aile mesleğini seçti, modellik ve oyunculuk yaptı. Şimdi bir büyükanne ve ilerleyen yaşıyla birlikte daha sakin bir hayat sürdürüyor. Kendi çiftliğinde 120 tane tavuk, çok sayıda köpek ve keçiyle birlikte yaşıyor. Üstelik bal elde ettiği arı kovanları da var. Mesleğini hala sürdürse de, hala ünlü kozmetik firmaların tanıtım yüzü olsa da hayatının çoğunu çiftlik evinde geçiriyor. Oradaki hayatından kesitleri de sosyal medya sayfasından paylaşıyor.