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Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 15:16 | 

Doğuştan ünlüydü: İki yıldır 120 tavukla bir çiftlikte yaşıyor

Hani denilir ya "ağzında gümüş kaşıkla doğdu" diye.. İşte tam da öyle biri. Sinemanın bir dönemine damgasını vuran efsane bir çiftin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Yani doğduğundan beri ünlü.

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1DOĞDUĞUNDAN BERİ ÜNLÜ
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DOĞDUĞUNDAN BERİ ÜNLÜ

Annesinin benzersiz güzelliğinin izlerini hala yüz hatlarında taşıyor. O da çok genç yaşında aile mesleğini seçti, modellik ve oyunculuk yaptı. Şimdi bir büyükanne ve ilerleyen yaşıyla birlikte daha sakin bir hayat sürdürüyor. Kendi çiftliğinde 120 tane tavuk, çok sayıda köpek ve keçiyle birlikte yaşıyor.  Üstelik bal elde ettiği arı kovanları da var. Mesleğini hala sürdürse de, hala ünlü kozmetik firmaların tanıtım yüzü olsa da hayatının çoğunu çiftlik evinde geçiriyor. Oradaki hayatından kesitleri de sosyal medya sayfasından paylaşıyor. 

2ANNE VE BABASI SİNEMA TARİHİNE GEÇTİ
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ANNE VE BABASI SİNEMA TARİHİNE GEÇTİ

Sinema tarihinin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen İsveçli Ingrid Bergman ile İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının öncülerinden yönetmen Roberto Rossellini'nin yedi yıllık evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Isabella Rossellini, hala üyelerinden biri olsa da o pırıltılı dünyanın uzağında doğanın kollarında bir yaşam sürüyor.

3MODELLİĞİ SÜRDÜRÜYOR
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MODELLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün 68 yaşında olan Rossellini, hala kameralar karşısına geçip tanıtım yüzü olduğu kozmetik markaları için kampanyalarda görev alıyor. Ama onun dışında kalan zamanlarını çiftliğinde geçiriyor.

4ÇİFTLİK HAYATI
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ÇİFTLİK HAYATI

Tavukları, keçileri, köpekleriyle ilgileniyor. Özel giysiler giyip arıların kovanlarından bal topluyor. Kimi zaman ellerini organik gübre deposuna daldırıp toprağını güçlendirmeye çalışıyor.

5BİLGİSAYAR ARACILIĞIYLA İŞ TOPLANTILARINA KATILIYOR
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BİLGİSAYAR ARACILIĞIYLA İŞ TOPLANTILARINA KATILIYOR

Bunlara ek olarak çiftlik evinin salonundan bilgisayar aracılığıyla toplantılara katılıp çiftlik dışındaki işlerini de yürütüyor.

6SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Rossellini'nin sık sık Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlara bakılırsa da son derece mutlu bir hayat sürdürüyor.

7ADADA GENİŞ BİR ÇİFTLİK
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ADADA GENİŞ BİR ÇİFTLİK

Rossellini, New York yakınlarındaki Long Island'da bulunan çiftliğinde tamamen doğanın içinde hayvanları ve yetiştirdiği bitkilerle uğraşarak sinema ve moda dünyasının hareketinden uzak bir hayat yaşıyor.

8TAVUKÇULUKLA İLGİLİ KİTAP YAZDI
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TAVUKÇULUKLA İLGİLİ KİTAP YAZDI

Isabella Rossellini, iki yıl önce çiftçilikle ilgili deneyimlerini paylaştığı My Chickens and I (Tavuklarım ve Ben) adını verdiği bir de kitap yayınladı.

9MESLEĞİNDEKİ DURAKLAMA SIRASINDA BU HAYATA YÖNELDİ
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MESLEĞİNDEKİ DURAKLAMA SIRASINDA BU HAYATA YÖNELDİ

Rossellini bu tür bir hayata yönelmesini de bir röportajında kariyerinin durağanlaştığı bir döneme bağlamıştı. Bunun nedeni de moda ve sinema dünyasının genç kuşağa olan ilgisi.

10HAYVAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE MASTER YAPTI
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HAYVAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE MASTER YAPTI

"Kimse beni model ya da oyuncu olarak istemiyordu" diye anlatmıştı Rossellini. Bu dönemden faydalanıp okula başladığını da ifade etmişti. Rossellini, New York'taki Hunter College'da hayvan davranışları üzerine bir de master derecesi aldı.

11YENİDEN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
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YENİDEN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

2000'lerin başındakmi bu durgunluğun ardından Rossellini, 2016'da yıllarca tanıtım yüzü olduğu kozmetik firmasına yeniden döndü ve bir anlaşma yaptı.

12UNUTULMAZ FİLMLERDE ROL ALDI
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UNUTULMAZ FİLMLERDE ROL ALDI

Özellikle Mavi Kadife ve Death Becomes Her gibi filmlerle hafızalarda yer eden Isabella Rossellini, hayatı boyunca iki kez evlendi. İlk evliliğini yönetmen Martin Scorsese ile yaptı. Bu evlilik 1979 ile 1982 yılları arasında devam etti.

13İKİ ÇOCUĞU BİR TORUNU VAR
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İKİ ÇOCUĞU BİR TORUNU VAR

Rossellini daha sonra 19783 ile 86 arasında Jonathan Wiedemann ile evlendi. Bu evlilikten Elettra adında bir kızı bulunuyor. Elettra'nın evliliğinden ise bir torun sahibi.

14OĞLUNA BABASININ ADINI VERDİ
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OĞLUNA BABASININ ADINI VERDİ

Isabella Rossellini'nin babasının kimliğini açıklamadığı ve kendi babası olan ünlü İtalyan yönetmen Roberto Rossellini ile aynı adı taşıyan 28 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

15BİR DE İKİZ KARDEŞİ VAR
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BİR DE İKİZ KARDEŞİ VAR

Ingrid adında bir ikiz kardeşi ve bir de erkek kardeşi bulunan Rossellini'nin annesi sinema tarihinin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen Ingrid Bergman. Oyuncu, özelikle de Casablanca adlı filmle hafızalara kazındı.

16BABASI USTA YÖNETMEN
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BABASI USTA YÖNETMEN

Rossellini'nin babası Roberto Rossellini ise İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının öncülerinden usta bir yönetmen.

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