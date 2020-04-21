Doğum günü konvoyu

Hudson, ilk evliliğini Chris Robinson ile yaptı. Bu evlilikten şu anda 16 yaşında olan Ryder adında bir oğlu oldu. Daha sonra Matthew Bellamy ile bir birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten Bingham adında 8 yaşında bir oğlu bulunuyor. Hudson, 2017'den beri Danny Fujikawa ile birlikte. Çiftin geçen yıl Rani Rose adında bir kızı dünyaya geldi.