Doğum günü konvoyu

Ünlü oyuncu yeni yaşına koronavirüs karantinasında girdi. Kutlama için de sosyal izolasyon kurallarını çiğnedi.
SPLASH NEWS, BACKGRID USA, INSTAGRAM
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Oyuncu Kate Hudson, 41 yaşına ilginç bir şekilde girdi. Koronavirüs nedeniyle sosyal izalosyonun gündemde olduğu şu günlerde Hudson, yeni yaşını kutlamak için ilginç bir yöntem buldu.
2
Hem kendisi hem de arkadaşları süslü arabalarla Los Angeles'ta bir kutlama turu attı. Camlarında süslemeler, açılır tavanlarından göklere yükselen rengarenk balonlarla bir araç konvoyu eşliğinde kent sokaklarında dolaştı Hudson.
3
Bu arada konvoya katılan bazı arkadaşları da araçlarından o neşeli anları görüntüledi.
4
Daha sonra konvoy, Kate Hudson'ın evinin önünde toplandı. Kutlama da evin içine girmeden bahçede yapıldı. Hudson bu sırada en küçük çocuğu Rani Rose'u bir an olsun kucağından bırakmadı. Ünlü oyuncu Goldie Hawn ile Bill Hudson'ın evliliğinden dünyaya gelen Kate Hudson, 19 Nisan 1979 doğumlu.
5
Annesi ile babası o küçükken boşandığı için ona Hawn'ın çok uzun süredir hayat arkadaşı olan oyuncu Kurt Russell babalık yaptı.
6
Hudson, ilk evliliğini Chris Robinson ile yaptı. Bu evlilikten şu anda 16 yaşında olan Ryder adında bir oğlu oldu. Daha sonra Matthew Bellamy ile bir birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten Bingham adında 8 yaşında bir oğlu bulunuyor. Hudson, 2017'den beri Danny Fujikawa ile birlikte. Çiftin geçen yıl Rani Rose adında bir kızı dünyaya geldi.