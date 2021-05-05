Bir zamanların pizzacı kuryesi artık burada yaşayacak: Oturma odasından havuza
Göçmen bir ailenin çocuğu olarak ABD'de doğdu. Ailesi köklerine o kadar bağlıydı ki evlerinde sadece geldiği ülkenin ana dili olan Arapça konuşarak büyüdü. Her ne kadar İngilizceyi sonradan öğrense de bir yanda yeteneği bir yanda da çabaları sonucunda adını Hollywood'un en iyileri arasına yazdırdı.
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YENİ BİR EV SATIN ALDI
Yıllar önce ülkelerini geride bırakarak ABD'ye göç eden ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Şimdi kazandığı ödüller bir yana 2 milyon dolar gibi bir para vererek satın aldığı eviyle de gündem oldu.
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SOKAĞIN KARŞISINDA
Bohemian Rhopsody filmindeki performansıyla 2019 yılında en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Rami Malek, California'daki Laurel Canyon'da gösterişli bir malikane satın aldı. Aslına bakılırsa Malek, yaşadığı muhiti de değiştirmiş sayılmaz bu yatırımı yapmakla. Oyuncu, 2.1 milyon dolara satın aldığı malikanenin karşı sokağında çok daha mütevazı bir evde yaşıyordu.
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1969'DA İNŞA EDİLDİ
Rami Malek'in satın aldığı bu yeni malikanesi 1960 yılında inşa edildi. Geçen zaman içinde elden geçirilerek daha modern hale getirildi. Malikanenin, şehre tepeden bakan görkemli bir manzarası var.
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AYDINLIK ORTAM
Rami Malek'in satın aldığı yeni malikane yine de diğer ünlülerin yaşadığı yerlerle kıyaslandığında biraz daha mütevazı kalıyor. Yeni mülkün en çarpıcı özelliği, bütün odalarının hem doğal gün ışığı hem de dekorasyonda kullanılan renkler sayesinde aydınlık görünmesi.
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MISIR KÖKENLİ
1981 doğumlu olan Rami Malek, Mısır kökenli Kıpti bir ailenin oğlu olarak Los Angeles'ta dünyaya geldi. Sami adında bir ikizi ile bir de ablası bulunuyor. Mısır'da bir seyahat acentesi sahibi olan ve turist rehberliği yapan babası ile annesi 1978 yılında ülkelerinden ayrılıp ABD'ye taşındı. Bu yeni ülkede babası sigortacı, annesi de muhasebeci olarak çalıştı.
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İNGİLİZCEYİ SONRADAN ÖĞRENDİ
Rami Malek, kökenlerine sıkı sıkıya bağlı bir aile ortamında büyüdü. Dört yaşına kadar da İngilizce değil Arapça konuşuyordu. Rami Malek, California'daki Notre Dame Lisesi'nde okudu. Okul arkadaşları arasında kendileri de ünlü birer oyuncu olan Rachel Bilson ile Kirsten Dunst da vardı.
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AİLESİ AVUKAT OLMASINI İSTİYORDU
Öğrenimi sırasında okulun drama çalışmalarında aktif olarak yer aldı ve bu şekilde gelecekteki mesleği de belirlenmiş oldu. Aslında anne ve babası onun avukat olmasını istiyordu. Fakat Malek'in oyunculuğu nasıl sevdiğini fark ettiklerinde onun geleceği konusunda daha rahat karar vermesini desteklediler. Rami Malek, daha sonra Indiana Evansville'deki Evansville Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.
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DİZİLER, FİLMLER
Oyunculuk kariyerine The War At Home adlı dizi ile başladı. Rami Malek'in oyuncu olarak dikkat çekmesi, Mr Robot adlı TV dizisinde canlandırdığı Elliot Alderson karakteriyle dikkat çekti. The Pacific adlı dizi, Müzede Bir Gece adlı yapımın da aralarında bulunduğu çeşitli dizi ve filmlerde oynadı.
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OSCAR KAZANDI
Kariyerinin zirvesine çıktığı film ise Bohemian Rhapsody oldu. Bu filmde Queen grubunun solisti Freddie Mercury canlandırdı ve performansı ona en iyi erkek oyuncu dalında Oscar getirdi. Rami Malek, James Bond serisinin yeni halkası No Time To Die'da da Lyutsifer Safin adlı kötü karaktere hayat verdi.
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OYUNCUYLA AŞK
Rami Malek'in ikizi Sami'nin İngilizce öğretmeni ablası Yasmine'in de bir acil servis doktoru olduğunu hatırlatalım. Rami Malek, üç yıldır, kendisi gibi oyuncu olan Lucy Boynton ile romantik ilişki yaşıyor.
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KURYELİK DE YAPTI
Rami Malek, oyuncu olarak şöhret kazanmadan önce New York'ta yaşadı bir süre. Bu sırada bir pizzacıda kurye olarak çalıştı. Bir dönem de Los Angeles'ta bir restoranda sandviç hazırlayarak para kazandı.
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ÜNLÜ OYUNCUNUN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Rami Malek, Twilight Breaking Dawn Part 2'de Mısırlı vampir Benjamin karakterine hayat verdi. Bu performansından etkilenenlerden biri de deneyimi oyuncu Robert Downey Jr oldu. Hatta Malek'e bir filmde birlikte çalışmak istediğini belirten bir elektronik posta gönderdi. Fakat Malek bu adresin sahte olduğunu düşünüp yanıt bile vermedi.
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SOSYAL MEDYA SEVMİYOR
Bu arada hayranlarına kötü haber. Rami Malek birçok ünlü gibi aktif bir şekilde sosyal medya kullanmıyor. Fakat bunun yerine sokakta insanlarla konuşmaktan keyif alıyor.