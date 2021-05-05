Magazin BACKGRID UK, BACKGRID USA Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 14:55 | 05 Mayıs 2021 - 15:15

Bir zamanların pizzacı kuryesi artık burada yaşayacak: Oturma odasından havuza

Göçmen bir ailenin çocuğu olarak ABD'de doğdu. Ailesi köklerine o kadar bağlıydı ki evlerinde sadece geldiği ülkenin ana dili olan Arapça konuşarak büyüdü. Her ne kadar İngilizceyi sonradan öğrense de bir yanda yeteneği bir yanda da çabaları sonucunda adını Hollywood'un en iyileri arasına yazdırdı.