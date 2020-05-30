Destek kredisi başvuru ekranı Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 10 bin TL kredi sorgulama ekranı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 10 Nisan’da 1 trilyon 818 milyar lira olan bankacılık sektörünün kredi hacmi 17 Nisan haftasında 1 trilyon 852 milyar lira oldu.



Kredilerin 895.2 milyar lirası kamu bankalarından, 523.6 milyar lirası yerli özel bankalardan ve 433.1 milyar lirası da yabancı bankalar tarafından verildi. Kamu bankalarının 17 Nisan tarihi itibariyle verdiği ticari ve diğer krediler başlığı altında verdiği krediler 615.8 milyar liradan, 643.8 milyar liraya yükseldi. KOBİ kredileri 289.6 milyar liradan 309 milyar liraya, taksitli ticari krediler 197.7 milyar liradan 212.4 milyar liraşa çıktı. Taksitli ticari krediler içinde ihtiyaç kredisi 189.9 milyar liradan 204.6 milyar liraya yükseldi.



Kamu bankalarının verdiği tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları bir haftada 3.9 milyar lira artış gösterdi. 10 Nisan haftasında 247.4 milyar lira olan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları büyüklüğü 17 Nisan haftasında 251 milyar 361 milyon liraya yükseldi.



Tüketici kredilerindeki artış 5.4 milyar lira oldu. Bu grup içinde konut ve taşıt kredileri büyüklüğü değişmezken, ihtiyaç kredileri 102.8 milyar liradan 108.4 milyar lira çıktı. Böylece en fazla artış ihtiyaç kredilerinde yaşandı. Bireysel kredi kartları ise 18.8 milyar liradan 17.4 milyar liraya geriledi.