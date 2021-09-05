Derya Baykal kimdir kaç yaşında? Ferhan Şensoy’un eski eşi Derya Baykal'ın hayatı hakkında bilgiler

1986 yılında Muzır Müzikal oyunu ile Ortaoyuncular’a katılan Derya Baykal uzun yıllar Ortaoyuncular ile çalıştı. 1988’de Ferhan Şensoy ile evlendi. Bu evlilikten Müjgan Ferhan ve Neriman Derya adlı iki kızı oldu. 1994 yılında Ferhan Şensoy’un yazdığı tek kişilik Şu Gogol Delisi adlı oyundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.



Derya Baykal ve Ferhan Şensoy 2004 yılında boşandı.