Derya Baykal kimdir kaç yaşında? Ferhan Şensoy’un eski eşi Derya Baykal'ın hayatı hakkında bilgiler
Derya Baykal'ın hayatı usta sanatçı Ferhan Şensoy’un vefatının ardından yeniden gündeme geldi. 4 gün önce kaybettiği eski eşine bir kez daha veda eden Derya Baykal, birlikte sahneledikleri Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu tiyatro oyunundan bir bölümü Instagram sayfasında paylaştı. Derya Baykal 2004 yılında Ferhan Şensoy ile anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Çiftin Ferhan ve Derya isimli iki kızı bulunuyor. Peki, Derya Baykal kimdir kaç yaşında? İşte, Ferhan Şensoy’un eski eşi Derya Baykal'ın hayatı hakkında bilgiler.
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Derya Baykal eski eşi Ferhan Şensoy'la ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından dikkatleri üzerine topladı. Ferhan Şensoy'la birlikte sahneledikleri Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyunundan bir bölümü paylaştı. 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda eden Baykal, 1988’de Ferhan Şensoy ile nikah masasına oturmuştu.
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DERYA BAYKAL KİMDİR?
1 Şubat 1957 doğumlu olan Derya Baykal, kariyerine henüz daha konservatuvarda bir öğrenciyken TRT Ankara Radyosu’nda çocuk saati ve radyo tiyatrosunda programlar yaparak başladı. 1975 yılında mezun olduktan Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi. Derya Baykal burada 10 yıl görev yapmıştır ayrıca Rita adlı oyundaki rolüyle “Sanat Kurumu Yılın Kadın Oyuncusu” seçildi. Ankara Devlet tiyatrosundayken Levent Baykal ile evlendi.
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1986 yılında Muzır Müzikal oyunu ile Ortaoyuncular’a katılan Derya Baykal uzun yıllar Ortaoyuncular ile çalıştı. 1988’de Ferhan Şensoy ile evlendi. Bu evlilikten Müjgan Ferhan ve Neriman Derya adlı iki kızı oldu. 1994 yılında Ferhan Şensoy’un yazdığı tek kişilik Şu Gogol Delisi adlı oyundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
Derya Baykal ve Ferhan Şensoy 2004 yılında boşandı.
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ESKİ EŞİNE BİR KEZ DAHA VEDA ETTİ
Birlikte sahneledikleri Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu tiyatro oyunundan bir bölümü Instagram sayfasında paylaşan Derya Baykal, altına ".Ah 🙏 güle güle ustam" notunu düştü.
Baykal'ın seslendirdiği türküdeki "Aşkımızın gemisi fındık kabuğu...Ateşlerde yansınlar bizi ayrı koyanlar..." sözleri dikkat çekti.